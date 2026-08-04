O creștere nominală care ascunde o devalorizare masivă

Munca în condiții de risc ridicat și asigurarea permanenței în spitalele publice din România traversează o criză de devalorizare fără precedent. Potrivit studiului „Evoluția recompensei suplimentare a angajaților din sistemul public de sănătate”, lansat de Federația „Solidaritatea Sanitară” (FSSR) împreună cu Centrul de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea”, recompensa muncii în medii periculoase și atipice a atins cote minim istorice.

„Rezultatul central arată că, în seria agregată, ponderea acestei recompense în masa salariilor de bază a scăzut de la 55,5% în 2017 la 31,2% în 2025. Nivelul din 2025 este mai mic decât cel din 2016, când raportul era de aproximativ 34,9%.”,arată FSSR.

Toate câștigurile salariale obținute în ultimul deceniu prin Legea nr. 250/2016 au fost practic anulate în decurs de opt ani.

Reprezentanții sindicali atrag atenția că cifra mai mare de pe fluturașul de salariu este doar o iluzie optică, deoarece veniturile fixe au crescut mai repede decât compensarea riscului real din spitale.

Studiul FSSR clarifică acest mecanism: „Sumele nominale au crescut, dar plata relativă a condițiilor de muncă și a continuității s-a comprimat puternic în ultimul deceniu […] Datele nu arată că sporurile au dispărut în termeni nominali, ci arată ceva mai important: componenta fixă a salariului a crescut mai repede, iar rolul recompensei de diferențiere a riscului, expunerea și timpul de muncă atipic s-au redus.”

Concret, sporul pentru condiții de muncă a coborât de la 30,5% în 2021 la 18,5% în 2025, iar plățile pentru continuitate (ture, nopți, weekenduri) au ajuns la doar 12,7%.

Discriminați la același nivel de risc: Inechitățile din secțiile ATI

Cercetarea scoate la iveală disparități majore în modul în care sunt plătiți angajații care lucrează în exact același mediu periculos. Chiar și în secțiile critice precum Anestezie și Terapie Intensivă (ATI), unde sporul teoretic prevăzut de lege este de 85%, realitatea financiară este diferită.

„În ATI, aceeași cotă nominală de 85% are valori reale mediane diferite: 75,3% la medici, 60,6% la asistenți medicali și 33,6% la personalul auxiliar sanitar. Diferențele arată efectul neuniform al bazelor istorice de calcul asupra categoriilor profesionale.”, susțin reprezentanții Federației.

Avertisment: Noul proiect al Legii Salarizării va alunga cadrele medicale

Simulările FSSR arată că modificările legislative pregătite de autorități vor reduce recompensa globală la aproximativ 27%, ceea ce va afecta peste un sfert din personal și aproape jumătate dintre medici (45,7%).

Federația „Solidaritatea Sanitară” avertizează direct asupra consecințelor pentru pacienți: „În condițiile în care nu sunt realizate aceste corecții, respectiv componenta de recompensă a continuității și condițiilor de muncă să fie suficient de motivantă, fenomenul deja existent se va amplifica:

  • posturile de asistente medicale ce presupun astfel de condiții nu se vor mai ocupa sau vom asista la un fenomen de migrație către posturi fără astfel de condiții;*
  • tot mai puțini medici vor fi dispuși să lucreze în unități/ secții în care aceste recompense sunt insuficient de motivante.”*

Ce solicită Federația „Solidaritatea Sanitară”?

Pentru a preveni un blocaj major în spitalele publice, FSSR solicită Guvernului aplicarea unor măsuri urgente:

  • „Asigurarea ponderii recompensei pentru condiții de muncă și asigurarea continuității la minim 50%.”
  • „Compensarea reducerii plafonului sporului pentru condiții de muncă de la 85% la 50% printr-o creștere diferențiată, pe locuri de muncă, a salariilor de bază.”
  • „Calcularea tuturor drepturilor procentuale la salariul de bază în plată și interzicerea reînghețării lor automate.”
  • „Intervale cu minim garantat și o matrice unică de risc pentru persoanele care lucrează în același mediu de expunere.”
  • „Finanțare distinctă și transparentă, astfel încât plafonul să nu transfere deficitul bugetar asupra secțiilor cu risc ridicat.”

Studiul integral realizat pe baza datelor CNAS și a 57.333 de situații din Comparatorul de salarii este disponibil pe platforma oficială a organizației (solidaritatea-sanitara.ro).

Libertatea a făcut calculele care arată cum scad veniturile totale ale medicilor și asistentelor dacă se aplică noua lege a salarizării.

Deocamdată adoptarea Legii salarizării personalului plătit din fonduri publice a fost amânată. Federația Sanitas a suspendat greva generală în sănătate, susținând că dă o șansă politicului să reia negocierile pentru salarizare. 


Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E breaking news-ul începutului de lună, dragi români! S-a întâmplat acum câteva minute și multor cetățeni nici nu le vine să creadă. Fără ezitare, cu un ton imperativ, Traian Băsescu a făcut anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se aștepta. Și cu atât mai puțin susținătorii lui Ilie Bolojan! Ce a spus fostul președinte al României
Viva.ro
E breaking news-ul începutului de lună, dragi români! S-a întâmplat acum câteva minute și multor cetățeni nici nu le vine să creadă. Fără ezitare, cu un ton imperativ, Traian Băsescu a făcut anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se aștepta. Și cu atât mai puțin susținătorii lui Ilie Bolojan! Ce a spus fostul președinte al României
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV!!
Unica.ro
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV!!
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
Elle.ro
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
gsp
Omul din umbră din echipa „Zeiței de la Montreal”: „Nota 10? Meritul Nadiei 80%. De ce nu vorbește Comăneci despre barbariile lui Karolyi
GSP.RO
Omul din umbră din echipa „Zeiței de la Montreal”: „Nota 10? Meritul Nadiei 80%. De ce nu vorbește Comăneci despre barbariile lui Karolyi
Adrian Ropotan, prima apariție după accidentul cu microbuzul lui Dinamo » A venit la înmormântarea fostului maseur
GSP.RO
Adrian Ropotan, prima apariție după accidentul cu microbuzul lui Dinamo » A venit la înmormântarea fostului maseur
Parteneri
Doliu la TV! Anunțul tragic al dimineții a venit acum și frânge inimi! A murit subit prezentatoarea TV care ani de zile ne-a adus știri de pe Litoral
Libertateapentrufemei.ro
Doliu la TV! Anunțul tragic al dimineții a venit acum și frânge inimi! A murit subit prezentatoarea TV care ani de zile ne-a adus știri de pe Litoral
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Avantaje.ro
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Toamna se anunță incendiară la TV! Ce show-uri uriașe revin la Antena 1 și Pro TV și când încep noile sezoane
Tvmania.ro
Toamna se anunță incendiară la TV! Ce show-uri uriașe revin la Antena 1 și Pro TV și când încep noile sezoane

Știri România

Parteneri
Specula de la pompă? România, campioana scumpirii motorinei, deși are petrol și rafinării. Marți, prețul a ajuns la 10,98 lei
Adevarul.ro
Specula de la pompă? România, campioana scumpirii motorinei, deși are petrol și rafinării. Marți, prețul a ajuns la 10,98 lei
Reacția patronului de la FCSB după ce Peluza Nord a decis să nu mai vină pe stadion. Exclusiv
Fanatik.ro
Reacția patronului de la FCSB după ce Peluza Nord a decis să nu mai vină pe stadion. Exclusiv
România a scăpat doar pentru câteva luni de junk
Financiarul.ro
România a scăpat doar pentru câteva luni de junk
Parteneri
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Elle.ro
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Viva.ro
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...

Monden

Parteneri
10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
TVMania.ro
10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
Mire lăsat la sol de compania aeriană, după suprarezervarea zborului. Soţia a plecat singură în luna de miere
ObservatorNews.ro
Mire lăsat la sol de compania aeriană, după suprarezervarea zborului. Soţia a plecat singură în luna de miere
Anunțul momentului! A vrut să se știe de la ea! Elena Udrea și Adrian Alexandrov, după 10 ani de relație și un copil rupt din soare au...
Libertateapentrufemei.ro
Anunțul momentului! A vrut să se știe de la ea! Elena Udrea și Adrian Alexandrov, după 10 ani de relație și un copil rupt din soare au...
Parteneri
Gigi Becali „se lasă” iar de fotbal: „Am rămas înapoiat! Vând echipa și cu asta, basta!”
GSP.ro
Gigi Becali „se lasă” iar de fotbal: „Am rămas înapoiat! Vând echipa și cu asta, basta!”
Cum s-au relaxat Ștefan Baiaram și soția Cristina, după victoria 4-0 cu Petrolul
GSP.ro
Cum s-au relaxat Ștefan Baiaram și soția Cristina, după victoria 4-0 cu Petrolul
Parteneri
România intră în „Inițiativa Carpaților”, noul proiect diplomatic anunțat de Zelenski
Mediafax.ro
România intră în „Inițiativa Carpaților”, noul proiect diplomatic anunțat de Zelenski
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
„Să vă rugați pentru mine, am 5 tumori” Alina Pușcău, în lacrimi! Modelul internațional a lansat un apel, după ce a fost diagnosticată cu o boală gravă
Wowbiz.ro
„Să vă rugați pentru mine, am 5 tumori” Alina Pușcău, în lacrimi! Modelul internațional a lansat un apel, după ce a fost diagnosticată cu o boală gravă
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Durere fără margini după moartea Raisei, fetița de 9 ani ucisă în accidentul de la Cluj. Mesajul sfâșietor al mamei sale: „Te iubim…”
Wowbiz.ro
Durere fără margini după moartea Raisei, fetița de 9 ani ucisă în accidentul de la Cluj. Mesajul sfâșietor al mamei sale: „Te iubim…”
Doliu în lumea sportului! S-a stins la numai 37 de ani...
Redactia.ro
Doliu în lumea sportului! S-a stins la numai 37 de ani...
Detalii tulburătoare despre incidentul rutier din Constanța, în care s-a stins un șofer ucrainean! Ce s-a întâmplat după producerea evenimentului
KanalD.ro
Detalii tulburătoare despre incidentul rutier din Constanța, în care s-a stins un șofer ucrainean! Ce s-a întâmplat după producerea evenimentului

Politic

Parteneri
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
ZiaruldeIasi.ro
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
Ruptură totală la FCSB între cel mai bun jucător din lot și antrenor. Revolta lui Tănase: „Am refuzat 1.500.000 de euro din China ca să fiu rezerva lui Tomiță?” Culisele scandalului. Exclusiv
Fanatik.ro
Ruptură totală la FCSB între cel mai bun jucător din lot și antrenor. Revolta lui Tănase: „Am refuzat 1.500.000 de euro din China ca să fiu rezerva lui Tomiță?” Culisele scandalului. Exclusiv
Melatonină sau magneziu? Ce supliment te poate ajuta să dormi mai bine și când să îl iei
Spotmedia.ro
Melatonină sau magneziu? Ce supliment te poate ajuta să dormi mai bine și când să îl iei