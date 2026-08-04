O creștere nominală care ascunde o devalorizare masivă

Munca în condiții de risc ridicat și asigurarea permanenței în spitalele publice din România traversează o criză de devalorizare fără precedent. Potrivit studiului „Evoluția recompensei suplimentare a angajaților din sistemul public de sănătate”, lansat de Federația „Solidaritatea Sanitară” (FSSR) împreună cu Centrul de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea”, recompensa muncii în medii periculoase și atipice a atins cote minim istorice.

„Rezultatul central arată că, în seria agregată, ponderea acestei recompense în masa salariilor de bază a scăzut de la 55,5% în 2017 la 31,2% în 2025. Nivelul din 2025 este mai mic decât cel din 2016, când raportul era de aproximativ 34,9%.”,arată FSSR.

Toate câștigurile salariale obținute în ultimul deceniu prin Legea nr. 250/2016 au fost practic anulate în decurs de opt ani.

Reprezentanții sindicali atrag atenția că cifra mai mare de pe fluturașul de salariu este doar o iluzie optică, deoarece veniturile fixe au crescut mai repede decât compensarea riscului real din spitale.

Studiul FSSR clarifică acest mecanism: „Sumele nominale au crescut, dar plata relativă a condițiilor de muncă și a continuității s-a comprimat puternic în ultimul deceniu […] Datele nu arată că sporurile au dispărut în termeni nominali, ci arată ceva mai important: componenta fixă a salariului a crescut mai repede, iar rolul recompensei de diferențiere a riscului, expunerea și timpul de muncă atipic s-au redus.”

Concret, sporul pentru condiții de muncă a coborât de la 30,5% în 2021 la 18,5% în 2025, iar plățile pentru continuitate (ture, nopți, weekenduri) au ajuns la doar 12,7%.

Discriminați la același nivel de risc: Inechitățile din secțiile ATI

Cercetarea scoate la iveală disparități majore în modul în care sunt plătiți angajații care lucrează în exact același mediu periculos. Chiar și în secțiile critice precum Anestezie și Terapie Intensivă (ATI), unde sporul teoretic prevăzut de lege este de 85%, realitatea financiară este diferită.

„În ATI, aceeași cotă nominală de 85% are valori reale mediane diferite: 75,3% la medici, 60,6% la asistenți medicali și 33,6% la personalul auxiliar sanitar. Diferențele arată efectul neuniform al bazelor istorice de calcul asupra categoriilor profesionale.”, susțin reprezentanții Federației.

Avertisment: Noul proiect al Legii Salarizării va alunga cadrele medicale

Simulările FSSR arată că modificările legislative pregătite de autorități vor reduce recompensa globală la aproximativ 27%, ceea ce va afecta peste un sfert din personal și aproape jumătate dintre medici (45,7%).

Federația „Solidaritatea Sanitară” avertizează direct asupra consecințelor pentru pacienți: „În condițiile în care nu sunt realizate aceste corecții, respectiv componenta de recompensă a continuității și condițiilor de muncă să fie suficient de motivantă, fenomenul deja existent se va amplifica:

posturile de asistente medicale ce presupun astfel de condiții nu se vor mai ocupa sau vom asista la un fenomen de migrație către posturi fără astfel de condiții;*

tot mai puțini medici vor fi dispuși să lucreze în unități/ secții în care aceste recompense sunt insuficient de motivante.”*

Ce solicită Federația „Solidaritatea Sanitară”?

Pentru a preveni un blocaj major în spitalele publice, FSSR solicită Guvernului aplicarea unor măsuri urgente:

„Asigurarea ponderii recompensei pentru condiții de muncă și asigurarea continuității la minim 50%.”

„Compensarea reducerii plafonului sporului pentru condiții de muncă de la 85% la 50% printr-o creștere diferențiată, pe locuri de muncă, a salariilor de bază.”

„Calcularea tuturor drepturilor procentuale la salariul de bază în plată și interzicerea reînghețării lor automate.”

„Intervale cu minim garantat și o matrice unică de risc pentru persoanele care lucrează în același mediu de expunere.”

„Finanțare distinctă și transparentă, astfel încât plafonul să nu transfere deficitul bugetar asupra secțiilor cu risc ridicat.”

Studiul integral realizat pe baza datelor CNAS și a 57.333 de situații din Comparatorul de salarii este disponibil pe platforma oficială a organizației (solidaritatea-sanitara.ro).

Libertatea a făcut calculele care arată cum scad veniturile totale ale medicilor și asistentelor dacă se aplică noua lege a salarizării.

Deocamdată adoptarea Legii salarizării personalului plătit din fonduri publice a fost amânată. Federația Sanitas a suspendat greva generală în sănătate, susținând că dă o șansă politicului să reia negocierile pentru salarizare.





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