„Știi care e culmea la femei? Chiar și atunci când ești extrem de slabă (am avut o perioadă în care eram foarte slabă, mă tot uit la poze și mi se pare că eram prea slabă), chiar și atunci aveam senzația că mai am de dat jos!

Dar acum sunt într-un echilibru cu mine, cred că așa sunt OK, sunt un pic mai bunicică (ca să zic așa). Sunt OK cu mine, cred că, până la urmă, nu doar kilogramele contează!”, a spus solista, pentru Click!

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Iana Novac vrea să mai dea jos câteva kilograme, așa că a renunțat la fructe, deși acestea sunt recomandate, mai ales în perioada caniculară.

„Aș vrea totuși să mai dau jos câteva kilograme. Aveți grijă la fructe pentru că ele conțin foarte, foarte mult zahăr. Eu una am renunțat la fructe și, dacă se poate, și un pic mai puțină sare pentru că, din cauza căldurii, reții tot și s-ar putea ca fața să fie umflată și să ai senzația că te-ai îngrășat, dar, de fapt, asta este o retenție de apă.

Sfatul meu este să mâncăm cumpătat, și așa să fim, în general, cumpătați. Să trăim în echilibru chiar și atunci când vine vorba de mâncare.

Adevărul e că îmi place să mănânc, să trăiesc, dar dacă vreau un pic să dau jos, micșorez porțile de mâncare, și atunci câte un pic așa te mai modelezi”, a mai declarat frumoasa solistă, pentru Click!

Iana Novac este căsătorită cu Octavian Dobrotă, de 23 de ani și au împreună doi copii, pe Erika, în vârstă de 11 ani și Alexandru, în vârstă de 5 ani.

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