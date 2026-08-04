Zilele trecute, Adrian Minune a susținut un recital de zile mari pe una dintre scenele de la Nibiru alături de formația lui. Momentul a fost cu atât mai special căci a serbat ziua de naștere a fiului său, iar pe scenă a urcat și fata cea mare, Karmen Simionescu, alături de care a și cântat în duet.

„Ce s-a întâmplat în seara asta nu a fost nicidecum programat, orchestrat. În momentul în care am cântat, bineînțeles că tremuram din toate cele pentru că de fiecare dată când mă urc pe scenă alături de tatăl meu am mari emoții. Știm cu toții că are o vastă experiență și este într-adevăr o legendă vie. Emoțiile le simt și trec prin tot corpul meu când cânt alături de el”, a declarat Karmen Simionescu în exclusivitate pentru Libertatea, imediat după ce a coborât de pe scenă.

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Emoțiile au fost cu atât mai mari, căci a urcat pe scenă cu un tort pentru a-l surprinde pe fratele ei. Asta demonstrează, încă o dată, că fiica lui Adrian Minune are o relație extrem de apropiată cu părinții și frații ei. La rândul ei, Karmen primește același sprijin și admirație de la familia ei. Chiar dacă și-a construit propriul drum în muzică și a dorit să fie apreciată pentru munca ei, artista spune că principiile insuflate în familie au rămas fundamentul pe care și-a clădit viața.

„Tata m-a învățat să nu uit niciodată să fiu om. Cel mai important lucru este, indiferent de câte realizări ai pe plan profesional, indiferent de câți bani reușești să aduni în viață, indiferent de case, mașini, statut social și așa mai departe, cel mai important este să nu uiți să rămâi om”, ne-a mai declarat Karmen Simionescu.

Artista spune că, dincolo de carieră, bani sau statut social, cea mai importantă lecție pe care a învățat-o de la celebrul interpret este să nu își piardă niciodată umanitatea.

Karmen Simionescu a cântat alături de Adrian Minune pe scena de la Nibiru

Cu toate că stilul muzical cu care a debutat, mai precis pop și R&B, nu se aseamănă deloc cu cel abordat de tatăl ei, nimeni nu este șocat atunci când urcă pe scenă alături de Adrian Minune. Faptul că a crescut alături de băieții din trupa de instrumentiști a tatălui ei o face pe Karmen Simionescu să cânte oricând, în orice condiții, cu tatăl ei.

„Băieții au experiență de foarte mult timp. Zic de orchestra tatălui meu. Ei merg la nunți de când eram eu mititică. Ei nu mai au nevoie de studiu sau repetiții, iar noi, copiii, funcționăm fiecare pe lungimea lui de undă, dar și împreună, atunci când avem evenimente. Noi, copiii, avem îndatorirea de a duce steagul mai departe”, a explicat Karmen Simionescu pentru Libertatea.

Ce-i drept, nici nu ar avea de ce să nu se descurce impecabil în compania tatălui ei, căci Adrian Minune știe cum să facă spectacol, dar mai ales știe cum să o ajute astfel încât să nu o pună într-o lumină nefavorabilă. Așa se face că, atât alături de Karmen și fiul cel mic, Adrian Minune jr, dar și singur, îndrăgitul artist a făcut un spectacol de pomină pe scena de la Nibiru.

„Energia este de la mama care m-a născut. Așa m-am născut eu, să am energie, să fiu bine. Eu am 52 de ani și la 52 de ani încă am apetitul deschis pentru a cânta. Dumnezeu știe cât o să mai fiu pe scenă. Într-o secundă se poate stinge lumina oricui”, a completat și Adrian Minune imediat după ce a coborât de pe scena de la Nibiru.

Video: Robert Nițoi

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