„O tragedie la Sevastopol (…). Potrivit primelor informaţii, un militar a deschis focul asupra camarazilor săi” şi a ucis un alt militar, a anunţă guvernatorul instalat de Moscova în Sevastopol, Mihail Razvojaev.

Soldatul a atacat apoi civili şi a ucis trei persoane. Victimele sunt o femeie de 64 de ani și doi bărbați de 59 de ani, respectiv 71 de ani.

Atacul armat a avut loc în localitatea Hmelniţke, lângă Sevastopol, iar agresorul a fost arestat.

Razvojaev nu oferă alte informații și susține că motivaţiile atacatorului sunt necunoscute deocamdată.

Publicația rusă Aghenstvo relatează că suspectul se numește Maksim Alistratov, are 21 de ani și este originar din orașul Saratov. El a semnat un contract cu Ministerul rus al Apărării după ce și-a satisfăcut stagiul militar de un an în apropiere de Moscova.

Suspectul are cazier judiciar pentru furt. Mai exact, el a fost găsit vinovat de faptul că a sustras 1.500 de ruble (aproximativ 16 euro) dintr-un magazin.

Peninsula ucraineană Crimeea se află sub ocupație rusă din martie 2014.