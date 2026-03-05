Crescători de animale afectați de restricțiile din poligon

În vârstă de 60 de ani, Dorinel Leu din satul Cișmele, comuna Smârdan, este crescător de ovine de o viață. După ce a terminat stagiul militar, a lucrat ca angajat civil în unitatea care administrează poligonul. Cu banii economisiți, a cumpărat primele 100 de oi, ajungând în prezent la un efectiv de 450.

„Noi, crescătorii de oi din comună, am fost chemați la Primărie să ne anunțe că nu mai avem voie să pășunăm animalele în poligon și până la 31 mai să evacuăm stânele. De la 1 iunie, nu mai avem voie să intrăm cu ele. Nu avem unde să le ducem”, a declarat Dorinel Leu.

Restricția afectează nu doar familia sa, ci și alți fermieri din comună, care dețin în total peste 5.000 de oi. Aceștia folosesc pășunea de la marginea Poligonului Smârdan încă din 1951, anul înființării acestuia. „Suntem obligați să le vindem sau să le sacrificăm. Dar nici să le vindem nu putem, nu găsim cumpărători”, a adăugat ciobanul.

Între cheltuieli mari și prețuri mici

Dorinel Leu deține doar 2,2 hectare de teren, insuficient pentru hrănirea turmei. Cheltuielile pentru furaje sunt uriașe. În anul anterior, a cumpărat 3.000 de baloți de lucernă cu 20 de lei bucata și 16 tone de porumb la 1 leu pe kilogram. „Furajul îl cumpărăm în fiecare an. Cu 2,2 hectare nu putem face față”, a explicat fermierul, care muncește alături de soție, fiul și ginerele ajutând ocazional.

Pe lângă asta, anul 2025 a adus dificultăți crescătorilor din cauza blocării exportului de miei. „Prima dată s-a vândut cu 24 de lei kilogramul, iar eu i-am dat cu 16 lei. Eram nevoiți, nu aveam bani de furaje”, a precizat el.

Autoritățile au propus ca oile să fie ținute pe stabulație, însă Dorinel Leu consideră că această soluție este impracticabilă. „Nu se poate vara, la căldură mare. Oile trebuie să iasă la aer, să pască. Unde le ții când e arșița aceea?”, a spus ciobanul.

O soluție temporară: mutarea stânei

O speranță pentru crescător ar fi relocarea stânei cu 25 de metri, pe un teren al Primăriei Smârdan. „Trebuie să stric adăpostul și să mă mut 25 de metri mai jos, pe teritoriul primăriei. Eu am fost pus normal, cum era vechi, dar la măsurători am rămas cu 25 de metri în poligon. Asta e soluția, dacă se poate”, a explicat el.

La 60 de ani, Dorinel Leu speră că autoritățile vor găsi o soluție care să-i permită să-și păstreze animalele și să-și continue activitatea. „Nu avem soluție. Acum, Dumnezeu cu noi să fie!”, a concluzionat ciobanul din Cișmele.

