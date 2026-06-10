„Copilul găsit decedat ar avea semne de subnutriție. Băiețelul era numai piele și os, subnutrit, murdar”, a transmis Pro Lider FM.

Pompierii au spart ușa ca să poată intra în apartament

Alarma a fost dată de soţul femeii, care lucrează în străinătate şi căruia soţia nu îi răspundea. Acesta a trimis o rudă, care, neputând intra în casă, a chemat pompierii.

Aceştia au spart uşa şi au găsit femeia şi doi copii în viaţă, dar şi copilul de 2 ani, mort. Conform primelor informații, acesta nu ar prezenta urme evidente de violenţă.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Galați, minorul de numai doi ani era mort de aproximativ o săptămână.

Se pare că băiețul de 2 ani suferea de caşexie, o stare medicală extremă de slăbire profundă a organismului, caracterizată prin pierderea masivă de masă musculară şi grăsime, relatează Monitorul de Galați.

Frații lui, o fetiță de 2 ani (geamănă cu băiețelul decedat) și un alt băiețel de 5 ani au fost găsiți în stare precară de sănătate, subnutriți și deshidratați.

Mama copilului, găsită cu răni de cuțit la mâini

Copiii au fost preluați de echipaje de la Serviciul Județean de Ambulanță Galați, iar la fața locului au intervenit echipaje de la ISU, SMURD, Serviciul Județean de Ambulanță și Poliție.

Femeia a fost găsită de echipajele SMURD cu răni superficiale de cuțit pe brațe, ce par a fi acte de automutilare și a primit îngrijiri medicale la fața locului.

Mama copiilor se află într-o stare depresivă severă, fiind imposibil ca poliţiştii să comunice coerent cu ea, potrivit anchetatorilor.

„Poliţiştii din cadrul Secţiei 2 Poliţie Galaţi au intervenit la o locuinţă din municipiu, în urma unei sesizări privind imposibilitatea contactării unei femei. În interiorul imobilului a fost identificat un minor, de 2 ani, decedat. De asemenea, în locuinţă se aflau mama acestuia, de 22 de ani, precum şi ceilalţi doi copii ai familiei, de 2 şi 5 ani. Femeia şi cei doi minori au fost transportaţi la unităţi medicale pentru evaluare şi îngrijiri de specialitate”, a transmis IPJ Galaţi.

Trupul neînsuflețit al micuțului găsit decedat va fi transportat la Serviciul de Medicină Legală pentru necropsie.

Articolul de mai sus tratează un subiect cu un puternic impact emoțional. Dacă tu sau un copil din apropierea ta treceți printr-o perioadă dificilă, vă confruntați cu stări de anxietate, depresie, abuz sau aveți nevoie de un sfat ori de sprijin psihologic, nu sunteți singuri. Ajutorul este la doar un apel distanță.

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