Noua campanie de producție este destinată unor clienți internaționali de anvergură: gigantul britanic Glencore și compania turcă Kaiseri Metal Center (K.M.C.), prin filiala sa din România, Ripen.

În cadrul primului pachet de contracte, platforma de la Dunăre va prelucra un prim lot de tablă groasă, rulouri laminate la cald și tablă acoperită organic.

Conducerea combinatului: „O fereastră de oportunitate”

Reprezentanții combinatului au transmis un mesaj intern angajaților, subliniind că acest pas este esențial pentru menținerea activității industriale și pentru reconectarea la piețele internaționale.

„Aceste prime contracte trebuie văzute ca începutul unei etape și ca o fereastră de oportunitate pentru combinat, potrivită situației noastre actuale. Dorim extinderea rapidă a volumelor. Lucrăm deja ca acest pas să fie urmat de alți pași, deoarece trebuie să asigurăm sustenabilitatea industrială, energetică și stabilitatea echipelor”, a declarat Aida Nechifor, Directorul General al Combinatului Siderurgic Galați.

La rândul său, administratorul concordatar al platformei, Remus Borza, a arătat că acordurile permit reluarea activității în condiții de siguranță și cu respectarea normelor de mediu, miza fiind livrarea unor produse de calitate la costuri competitive pentru a atrage noi comenzi.

„Provocarea acestei prime campanii este livrarea laminatelor la calitatea cerută de clienți, la costuri competitive, în vederea accesării rapide a altor comenzi, care să asigure continuitatea producției”, a subliniat Remus Borza.

Ce înseamnă repornirea laminoarelor pentru cei 2.400 de angajați

În prezent, pe platforma siderurgică de la Galați mai lucrează aproximativ 2.400 de angajați, majoritatea fiind afectați de programul redus de lucru de doar patru zile pe săptămână.

Tranziția către sistemul de tolling aduce beneficii directe pentru forța de muncă. Muncitorii și specialiștii își pot relua activitatea efectivă, fiind posibilă și reîntregirea echipelor de lucru.

De asemenea, unii salariați din zona primară vor avea posibilitatea să se alăture colectivelor de la laminoare, beneficiind de programe de reconversie profesională.

Totodată, funcționarea liniilor de laminare permite testarea, recertificarea și reautorizarea echipamentelor tehnice după o perioadă lungă de staționare.

Licitații eșuate, dar există cinci mari investitori interesați să cumpere combinatul

Repornirea parțială a producției are loc pe fundalul încercărilor de vânzare a activelor combinatului. Până în prezent au fost organizate două licitații publice, însă ambele s-au încheiat fără atribuire.

La ultima licitație, organizată pe 19 iunie, prețul de pornire a fost redus de la 709 milioane de euro la 463 de milioane de euro, însă niciun ofertant nu a depus o scrisoare de intenție la această valoare.

Cu toate acestea, interesul pentru platforma de la Galați rămâne ridicat. Cincisprezece companii au analizat situația, iar cinci grupuri industriale majore au achiziționat deja caietele de sarcini:

UMB Steel SRL: Companie din grupul românesc UMB, controlat de familia Umbrărescu, activ în construcții, energie și produse metalurgice. Grupul a preluat în primăvara anului 2026 și combinatul ArcelorMittal Hunedoara.

Metinvest B.V.: Grup siderurgic și minier cu operațiuni în Ucraina, Italia, Marea Britanie și SUA, aflat sub controlul omului de afaceri ucrainean Rinat Ahmetov.

Sidenor Steel Industry: Cel mai mare producător de produse din oțel din Grecia.

JSW Steel Limited: Concern multinațional din India, unul dintre liderii globali din industria oțelului.

Jindal Steel (International): Gigant indian cu activități globale în minerit, energie și oțel, care recent a preluat și combinatul din Ostrava (Cehia), delegația companiei vizitând deja platforma de la Galați.

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