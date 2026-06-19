„Din păcate, nu a constituit nimeni garanția, ea trebuia depusă cu 48 de ore înainte”, a declarat Paul Dieter Cîrlănaru, CEO CITR, unul dintre administratorii concordatari.

Licitație fără succes la Liberty Galați, dar nu fără interes

Consorțiul administratorilor concordatari, Euro Insol și CITR, a confirmat că licitația s-a încheiat fără înscrieri, dar subliniază că există interes pentru combinat.

„Vom continua dialogul cu investitorii care și-au arătat interesul față de combinat și lucrăm alături de creditori pentru a identifica cel mai bun cadru prin care acest proces să ducă la o soluție concretă”, a spus Remus Borza, președintele Euro Insol.

Investitori activi, dar fără ofertă

În ciuda lipsei ofertelor, mai mulți potențiali cumpărători s-au arătat interesați de achiziția combinatului.

„Trei dintre potențialii cumpărători au fost mult mai activi, au venit pe teren, s-au interesat, au calcule și scenarii despre cum vor să ducă mai departe acest proiect”, a explicat Cîrlănaru.

Printre investitorii care au cumpărat caietul de sarcini se numără UMB Steel SRL, Metinvest B.V., Jindal Steel, Sidenor Steel Industry și JSW Steel Limited.

Cine sunt cei 5 competitori care au cumpărat caietele de sarcini

„A existat interes din partea aceloraşi părţi care au subscris şi la prima licitaţie, care au cumpărat caietul de sarcini”, a declarat anterior finalizării termenului licitaţiei, Paul Dieter Cîrlănaru, directorul general al CITR.

Cei cinci competitori sunt:

UMB Steel SRL, din grupul UMB, deţinut de familia Umbrărescu. Grupul UMB este activ în proiectare şi construcţii de drumuri şi poduri, producerea de metale feroase şi de produse din beton pentru construcţii sau producerea energiei electrice. Pe 8 aprilie 2026, Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea combinatului siderurgic ArcelorMittal Hunedoara de către UMB Steel.

Metinvest B.V., un grup de companii siderurgice şi miniere cu operaţiuni în Ucraina, Italia, Bulgaria, Marea Britanie şi SUA. Grupul este controlat de omul de afaceri ucrainean Rinat Ahmetov.

Jindal Steel (International), cu operaţiuni internaţionale pe piaţa oţelului, energiei şi a minereurilor. În 2025, a preluat combinatul din Ostrava (Cehia).

Sidenor Steel Industry – cel mai mare producător grec de produse din oţel.

JSW Steel Limited – un producător multinaţional indian de oţel, cu sediul în Mumbai.

Ce urmează pentru Liberty Galați

Administratorii concordatari analizează acum opțiunile pentru viitorul combinatului.

„Pasul următor presupune una din două variante: fie organizarea unei noi licitaţii, la acest preţ, în aproximativ 30 de zile. Fiind acelaşi preţ, termenul ar putea fi chiar şi scurtat. Cealaltă variantă presupune schimbarea modalităţii de vânzare. Există, conform legii, şi modalitatea negocierii directe, se poate schimba şi planul pe de-a-ntregul, evident, dar asta doar dacă are un fundament. Este decizia creditorilor ce se întâmplă mai departe. Până atunci, compania rămâne tot în concordat, tot cu lipsă de activitate”, a explicat Cîrlănaru.

Decizia finală aparține creditorilor principali, Exim Banca Românească și ANAF, care au de recuperat împreună aproximativ 400 de milioane de euro.

Ce se întâmplă cu salariații Liberty Galați

Lipsa unui investitor pune presiune pe angajații combinatului. În martie 2025, Liberty Galați avea aproximativ 4.900 de salariați, însă numărul acestora a scăzut la 2.700 în prezent.

Conform unui proiect de ordonanță adoptat de Guvern în februarie 2026, angajații pot beneficia de până la șase salarii medii brute pe economie, o măsură care expiră în iulie.

„Toate salariile vor fi plătite, problema este când?”, a spus Cîrlănaru.

Promovarea activului

Administratorii au desfășurat o campanie amplă de promovare internațională, ajungând la peste 20 de milioane de potențiali investitori din GCC, China, India, SUA și Singapore.

De asemenea, au fost contactați direct 13 investitori care își manifestaseră interesul, iar informațiile au fost transmise ambasadelor și principalelor fonduri și companii siderurgice globale.

În acest sens, au fost prezentate oportunităţile investiţionale către jucători relevanţi din industria siderurgică din toate pieţele mari din lume.

Cum a ajuns combinatul siderurgic să fie vândut la licitaţie

Liberty Galați, cunoscut anterior sub numele de Sidex Galați, a intrat în martie 2025 în procedura de concordat preventiv pentru a evita insolvența.

Cu datorii totale de aproximativ un miliard de euro, combinatul a fost propus spre vânzare.

Prin Exim Banca Românească şi ANAF, statul român deţine cea mai mare parte a creanţelor garantate (400 de milioane de euro) şi poate decide dacă acceptă sau nu planurile propuse de administratorii concordatari.

Prima licitație, din 12 martie 2026, s-a încheiat fără un câștigător, determinând reducerea prețului de pornire de la 709 milioane de euro la 463 milioane de euro pentru licitația din 19 iunie.

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