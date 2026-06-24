Potrivit anchetatorilor, în perioada ianuarie – 10 iunie 2026, femeia a dat dovadă de o nepăsare criminală față de propriii copii. Aceasta nu le-a asigurat alimentația minimă necesară și a refuzat să meargă cu ei la medic pentru investigațiile de bază.

În urma acestui regim de privare extremă, pe 10 iunie, fiul ei în vârstă de doar 2 ani și 9 luni a murit. Pe trupul neînsuflețit al micuțului nu au fost găsite urme de violență fizică, însă semnele severe de malnutriție au indicat imediat cauza probabilă a decesului.

„În perioada ianuarie 2026 – 10.06.2026, inculpata, prin privarea de hrană şi asistenţă medicală, precum şi prin neasigurarea unor condiţii corespunzătoare de locuit a pus în primejdie gravă dezvoltarea fizică şi intelectuală a celorlalţi doi copii minori în vârstă de 4 ani şi 10 luni şi de 2 ani şi 9 luni”, se arată în comunicatul oficial al Parchetului.

Ceilalți doi copii găsiți în viață în apartament – sora geamănă a băiețelului mort și un frate mai mare, de aproape 5 ani – se aflau, de asemenea, într-o stare critică de malnutriție și au fost preluați de urgență pentru a primi îngrijiri medicale și protecție.

Intervenția salvatorilor a avut loc după ce rudele femeii au alertat autoritățile, îngrijorate de faptul că aceasta nu mai răspundea la telefon de o bună perioadă de timp. Pompierii și polițiștii care au intrat în locuință au fost șocați de ceea ce au găsit.

Alături de trupul inert al copilului și de ceilalți doi minori înfometați se afla și mama acestora. Din primele date, femeia se afla într-o stare profundă de depresie, era complet incoerentă și incapabilă să comunice cu echipele de salvatori sau cu oamenii legii.

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