Doi angajați făceau lucrări de mentenanță la lift

Potrivit Poliției, apelul la 112 a fost făcut miercuri, la ora 8.38. Polițiștii Secției 2 Galați au fost sesizați că un bărbat ar fi căzut în gol cu liftul, de la etajul 5 al unui imobil de pe strada Constructorilor, din municipiul Galați. Bărbatul se afla în cabina liftului în momentul în care instalația a căzut în gol. Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru el. Echipajul ajuns la fața locului a confirmat sesizarea. La parterul blocului, bărbatul a fost găsit fără suflare, potrivit informațiilor transmise de IPJ Galați.

Din primele verificări ale polițiștilor, în momentul accidentului, doi angajați ai unei firme din Galați efectuau lucrări de mentenanță la liftul blocului. Anchetatorii iau în calcul varianta în care un element de siguranță al instalației ar fi cedat, iar cabina liftului a căzut în gol de la etajul 5.

Polițiștii au deschis dosar penal

Cazul este tratat ca accident de muncă. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs prăbușirea liftului și dacă au fost respectate toate măsurile de securitate la intervenția tehnică. Dosarul penal a fost deschis pentru ucidere din culpă și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă, potrivit IPJ Galați.

Ancheta urmează să stabilească dacă instalația avea probleme tehnice, ce lucrări se făceau în momentul prăbușirii și cine avea responsabilitatea verificării măsurilor de siguranță.

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