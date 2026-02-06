Adolescentul în vârstă de 16 ani a oferit o demonstrație de virtuozitate și pasiune pentru muzica lăutărească autentică, acompaniat de taraful Clejanilor.

Piesa de rezistență a reprezentației a fost instrumentul la care a cântat Seby: o vioară cu o vechime de 200 de ani, primită în dar chiar de la maestrul Caliu.

O moștenire predată noii generații

Relația dintre legendarul lăutar și tânărul gălățean a depășit granițele unei simple colaborări artistice, transformându-se într-un veritabil mentorat.

Caliu a explicat în direct motivul pentru care a decis să-i ofere lui Seby un instrument atât de valoros, o moștenire de familie.

„Este un elev foarte bun, foarte cuminte și am crezut în el. M-a ascultat când i-am spus: Seby, ai grijă, îți dau vioara mea, moștenire de la părinții mei, pentru tine. E veche de 200 de ani”, a declarat Caliu în platoul Pro TV.

„Tata Caliu” și asemănarea izbitoare

Discuția din platou a atins și un subiect inedit: asemănarea fizică și comportamentală dintre maestru și discipol.

Când Seby a menționat că lumea îl întreabă pe stradă de „tata Caliu”, moderatorul Cătălin Măruță a remarcat similitudinile evidente – de la trăsături fizice, până la gesturi și stil interpretativ.

Cu umor, Caliu a povestit că această asemănare a stârnit chiar „discuții” în familia sa, soția și copiii remarcând coincidența.

Membrii tarafului l-au integrat rapid pe Seby în grupul lor, considerându-l un frate și glumind pe seama faptului că tânărul seamănă cu Caliu mai bine decât propriii săi fii.

Costel Crafciuc, tatăl lui Sebastian și cunoscut videograf în Galați, privește cu amuzament și mândrie aceste comparații, susținând parcursul artistic al fiului său.

Viața după „Românii au talent”

La un an de la performanța sa remarcabilă în semifinala show-ului de talente, viața lui Sebastian s-a schimbat radical.

Tânărul este recunoscut pe stradă și participă frecvent la evenimente alături de profesioniști. Cu toate acestea, Seby nu neglijează educația.

Elev în clasa a X-a, violonistul și-a salutat profesorii și colegii prin intermediul emisiunii, povestind că uneori aduce vioara la școală pentru a le cânta sau le arată înregistrări de la evenimentele la care participă, îmbinând astfel viața de elev cu cea de artist în devenire.

