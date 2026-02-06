ANAF scoate la licitație un apartament de 32 mp din Timiș

D.G.R.F.P. Timişoara organizează o licitație pentru vânzarea unui apartament cu o cameră din Giroc, județul Timiș. Imobilul va fi scos la licitație la data de 19 februarie 2026, ora 14:00.

Bunul imobil este situat în localitatea Giroc, Bd. Soarelui, nr. 181, bl. A, et. 1, ap. 8, județul Timiș. Apartamentul are o suprafață de 32,20 mp și include un loc de parcare. Garsoniera scoasă la licitație de ANAF este formată din hol, bucătărie, cameră, balcon și baie.

La ce preț este scos la licitație apartamentul din Timiș

Apartamentul pe care ANAF îl scoate la licitație este evaluat la 262.424 lei, fără TVA. Acesta are 32 mp, iar prețul Fiscului a stârnit un val de reacții în mediul online.

Cum au reacționat românii când au văzut anunțul de la ANAF

Internauții au glumit pe seama prețului, dar și pe seama anunțului postat de ANAF pe pagina de Facebook, criticând lipsa pozelor din interiorul imobilului.

„Se vând numai ușa și cotele-indivize ca de exemplu casa scării? Poze din interior”, a scris cineva la postare.

„De la ce preț mic pleacă, sigur îți dă tot, dar nu îl vrei. (52.000 € fără tva)”, i-a răspuns un internaut persoanei care s-a plâns că lipsesc fotografii din interior. „Ai șansa să găsești mortu în casă… s-a mai întâmplat”, i-a mai spus cineva respectivei persoane.

Explicația la lipsa pozelor din interiorul apartamentului a venit tot de la o persoană din mediul online care a precizat: „în 99% din cazuri nu au acces la interior”.

În octombrie 2025, ANAF a scos la licitație un pat din lemn. Anunțul a stârnit un val de reacții și glume în mediul online, când românii au văzut produsul listat pe piață. Internauții au întrebat inclusiv când s-ar putea vinde veioza de pe noptieră sau perdelele de la ferestre.

