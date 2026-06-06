Compania subliniază că aceste opriri sunt absolut necesare pentru a asigura buna funcționare și siguranța instalațiilor pe termen lung.

Calendarul complet al sistărilor de energie electrică

Sâmbătă, 6 iunie 2026

  • Intervalul 09:00 – 17:00: Sunt afectate localitățile Tătarca (integral), Șivița (integral) și Tulucești (zona cuprinsă între CAP și ieșirea spre Tătarca). Sunt vizați în total aproximativ 1.300 de abonați.

Luni, 8 iunie 2026

  • Intervalul 08:00 – 12:00 (Galați): Se oprește energia pe strada Mihai Bravu (între V. Alecsandri și Episcop M. Ștefănescu), strada Vasile Alecsandri (între Domnească și M. Bravu), fiind afectate blocurile TRCL, Ialomița și 30 Apartamente. Printre obiectivele majore afectate se numără: Casa de Asigurări de Sănătate (CJAS Galați), Teatrul Național de Operă și Operetă „Nae Leonard”, Facultatea de Medicină Dentară, Seminarul și Căminul Teologic, CCIA Galați, Sala Pușkin, Complex Ialomița, Brutăria Domnească, Like Garden Pub și restaurantele Peștele Mustăcios și Captain Jack.
  • Intervalul 11:00 – 15:00 (Galați): Rămân fără curent blocurile Pescăruș, P5, P7, P9, W11, W12, W12bis, precum și Școala nr. 26, Piața Veche, Hotel Alex, Carrefour Express și stația SC 16 Apă Canal Calorgal.
  • Intervalul 09:00 – 15:00 (Tecuci): Sunt afectați circa 200 de abonați de pe străzile Traian, Mihai Eminescu (parțial), 13 Septembrie (parțial), Ștefan cel Mare (parțial) și din zona Pieței Agroalimentare Tecuci.

Marți, 9 iunie 2026

  • Intervalul 09:00 – 12:00 (Șerbeștii Vechi): Vor fi afectați 300 de abonați de pe străzile: Bârladului, Berzei, Cireșului, Comerțului, Eternității, Gârlei, Mărului, Parcului, Plajei, Salciei, Școlii, Siret, Viilor, Vișinului și din zona Dicorland.
  • Intervalul 09:00 – 13:00 (Galați): Sunt vizate străzile Al. Moruzzi (între liniile CFR și Dogariei), Griviței (între Daciei și Al. Moruzzi), Farului și Apollo (ambele pe tronsonul Tăuni – Griviței), Ana Ipătescu (între Moruzzi și Gloriei), dar și clinica ROR Clinic.
  • Intervalul 09:00 – 15:00 (Tecuci și Matca): Se întrerupe alimentarea pe strada Cuza Vodă din Tecuci (ieșirea spre Matca) și pe strada Ștefan cel Mare din comuna Matca (intrarea dinspre Tecuci).
  • Intervalul 09:00 – 17:00 (Moscu): Localitatea va fi lăsată pe întuneric în totalitate (500 de abonați afectați).

Miercuri, 10 iunie 2026

  • Intervalul 08:00 – 12:00 (Galați): Zonele afectate sunt străzile G. Coşbuc (între Radu Negru şi Dorobanţi), Libertăţii (între Dorobanţi şi Stelei), Dorobanţi (între Coşbuc şi Libertăţii), Stelei (între Coşbuc şi Libertăţii), Călăraşi, Vizantea, N. Grigorescu, precum şi străzile A. Vlaicu şi Micov (ambele pe porţiunile dintre Coşbuc şi Vizantea).
  • Intervalul 09:00 – 13:00 (Mihail Kogălniceanu): Curentul se oprește pentru 50 de abonați din zona de la intrarea dinspre Smârdan până la stația de autobuz și pe Aleea Mesteacănului.
  • Intervalul 09:00 – 15:00 (Umbrărești): În satul Umbrărești sunt afectate parțial străzile A.I. Cuza, Iancu de Hunedoara și Gării (200 de abonați), iar în satul Umbrărești Vale este vizată parțial strada Principală (120 de abonați).
  • Intervalul 09:00 – 17:00 (Moscu): O nouă oprire parțială va afecta 150 de abonați din zona de la intrarea dinspre Târgu Bujor până la cuibar și din zona CAP.

Joi, 11 iunie 2026

  • Intervalul 08:00 – 12:00 (Galați): În cartierul Micro 13B, vor rămâne fără energie blocurile A3, B4, C6 și C10.
  • Intervalul 11:00 – 15:00 (Galați): Tot în Micro 13B, alimentarea va fi sistată la blocurile C8, C9, D1, D2, D3, E, Căminul C6, precum și la Școala „Grigore Moisil”, stația SC 10 Apă Canal Calorgal și pe străzile Feroviarilor, O. Băncilă, Pictor Iser, 8 Martie, 24 Ianuarie, 9 Mai și 13 Decembrie.
  • Intervalul 09:00 – 15:00 (Liești): Sunt vizați 200 de abonați de pe străzile Gării, Ion Minulescu, General Eremia Grigorescu (parțial) și din zona blocurilor din centru.
  • Intervalul 09:00 – 17:00 (Moscu): Întrerupere totală a energiei electrice pentru toți cei 500 de abonați.

Vineri, 12 iunie 2026

  • Intervalul 08:00 – 12:00 (Galați – Mazepa 2): Sunt afectate blocurile M10, M11, M12, M13, M14, E2 și E3.
  • Intervalul 11:00 – 15:00 (Galați – Mazepa 2): O oprire majoră va afecta blocurile M5, M6, M7A, M7B, dar și sedii administrative și comerciale de top: Centrul de Transfuzie Sanguină, Inspectoratul de Stat în Construcții, Romstal, Penny Market, Hotel Jolie, Engie Distrigaz, Pizzeria Edera, unitățile de fast-food de pe strada Regimentul 11 Siret, precum și străzile C. Porumbescu, Al. Cernat (între Brăilei și Faleză) și Morilor (între Brăilei și C. Porumbescu).
  • Intervalul 09:00 – 17:00: Sunt afectate integral localitățile Roșcani și Slobozia Oancea, alături de localitatea Oancea (zona CAP), fiind vizați 630 de abonați.
  • Intervalul 10:00 – 14:00 (Costi): În satul Costi se oprește energia în zona DN 26, pe tronsonul de la SC Overtaz până la strada Presei inclusiv (30 de abonați).

Reprezentanții companiei de distribuție își cer scuze pentru disconfortul creat de aceste lucrări absolut necesare. Pentru a verifica stadiul actualizat al lucrărilor sau pentru asistență directă, gălățenii pot consulta site-ul oficial www.distributie-energie.ro sau pot apela dispeceratul la numărul 0236 929 ori linia gratuită Telverde 0800 500 205.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Anunțul tranșant făcut de Victor Ponta la numai câteva minute de când și-a dat demisia! Decizia radicală luată de politician imediat a stârnit un val uriaș de comentarii: „Eu nu”
Viva.ro
Anunțul tranșant făcut de Victor Ponta la numai câteva minute de când și-a dat demisia! Decizia radicală luată de politician imediat a stârnit un val uriaș de comentarii: „Eu nu”
Cea mai bogată româncă din lume a născut al treilea copil: „Prin harul lui Dumnezeu, mama și bebelușul sunt sănătoși”. Cu ce se ocupă, de fapt, Anca Verma și cine este soțul ei / FOTO
Unica.ro
Cea mai bogată româncă din lume a născut al treilea copil: „Prin harul lui Dumnezeu, mama și bebelușul sunt sănătoși”. Cu ce se ocupă, de fapt, Anca Verma și cine este soțul ei / FOTO
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Elle.ro
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
gsp
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
GSP.RO
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
Pleacă să se căsătorească a doua zi după România - Țara Galilor. „Îl bag doar o repriză”
GSP.RO
Pleacă să se căsătorească a doua zi după România - Țara Galilor. „Îl bag doar o repriză”
Parteneri
Anunț-fulger despre Denise Rifai+Dan Alexa! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise Rifai a vrut acum să se știe de la ea. Dan Alexa a intrat în direct și discuția a fost savuroasă
Libertateapentrufemei.ro
Anunț-fulger despre Denise Rifai+Dan Alexa! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise Rifai a vrut acum să se știe de la ea. Dan Alexa a intrat în direct și discuția a fost savuroasă
Cătălin Măruță, lovitură pentru PRO TV. Anunțul făcut de prezentator: „Mă bucur enorm să fac din nou genul acesta de emisiune”
Avantaje.ro
Cătălin Măruță, lovitură pentru PRO TV. Anunțul făcut de prezentator: „Mă bucur enorm să fac din nou genul acesta de emisiune”
Nu îi mai recunoști! Imagini nemaivăzute cu Alexia și Aris Eram din albumul de familie scos la iveală de Andreea Esca
Tvmania.ro
Nu îi mai recunoști! Imagini nemaivăzute cu Alexia și Aris Eram din albumul de familie scos la iveală de Andreea Esca

Eugen Tomac, premier desemnat

CTP știe de ce Nicușor Dan l-a nominalizat premier pe Eugen Tomac după o lună de la demiterea Guvernului Bolojan
Politică 05 iun.
CTP știe de ce Nicușor Dan l-a nominalizat premier pe Eugen Tomac după o lună de la demiterea Guvernului Bolojan
Condiția aproape imposibilă pusă de USR lui Eugen Tomac, desemnat premier de Nicușor Dan, ca să îi voteze Guvernul în Parlament
Politică 05 iun.
Condiția aproape imposibilă pusă de USR lui Eugen Tomac, desemnat premier de Nicușor Dan, ca să îi voteze Guvernul în Parlament
Parteneri
Un general NATO acuză: „Românii veneau la exerciții fără drone și sisteme antidronă, organizați în aceeași structură învechită”
Adevarul.ro
Un general NATO acuză: „Românii veneau la exerciții fără drone și sisteme antidronă, organizați în aceeași structură învechită”
Cât costă un pahar de bere la Budapesta. Prețurile din capitala Ungariei îi surprind pe români
Fanatik.ro
Cât costă un pahar de bere la Budapesta. Prețurile din capitala Ungariei îi surprind pe români
Vestea care schimbă totul pentru pasionații de shopping online. Cât plătești în plus la coletele asiatice
Financiarul.ro
Vestea care schimbă totul pentru pasionații de shopping online. Cât plătești în plus la coletele asiatice
Parteneri
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Elle.ro
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Unica.ro
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

Andreea Marin rupe tăcerea și vorbește despre compromisuri și valori. „Uneori nu sunt plăcută, tocmai pentru că sunt directă”
Stiri Mondene 15:25
Andreea Marin rupe tăcerea și vorbește despre compromisuri și valori. „Uneori nu sunt plăcută, tocmai pentru că sunt directă”
Semifinala „Survivor România”, 6 iunie 2026. Cine sunt concurenții care luptă pentru calificarea în ultima seară a competiției
Stiri Mondene 14:05
Semifinala „Survivor România”, 6 iunie 2026. Cine sunt concurenții care luptă pentru calificarea în ultima seară a competiției
Parteneri
S-a întâmplat la 20 de ani de la nuntă! Aurelian Temișan și Monica Davidescu au strâns 260 de invitați pentru un eveniment de colecție. Imaginile momentului!
TVMania.ro
S-a întâmplat la 20 de ani de la nuntă! Aurelian Temișan și Monica Davidescu au strâns 260 de invitați pentru un eveniment de colecție. Imaginile momentului!
Fructul cu care o familie din Caraș-Severin a dat lovitura: "Foarte bune, nu se compară cu alea de la piață"
ObservatorNews.ro
Fructul cu care o familie din Caraș-Severin a dat lovitura: "Foarte bune, nu se compară cu alea de la piață"
Incredibil ce povestea singura soție a lui Cristian Pomohaci! Trecutul secret iese acum la lumina. Iad a fost căsnicia lor: „M-am uscat pe picioare, aveam 45 kg”. Cum a obligat-o să se mărite cu el
Libertateapentrufemei.ro
Incredibil ce povestea singura soție a lui Cristian Pomohaci! Trecutul secret iese acum la lumina. Iad a fost căsnicia lor: „M-am uscat pe picioare, aveam 45 kg”. Cum a obligat-o să se mărite cu el
Parteneri
S-au urcat pe blocuri și au înroșit cerul capitalei! Noaptea s-a încheiat tragic
GSP.ro
S-au urcat pe blocuri și au înroșit cerul capitalei! Noaptea s-a încheiat tragic
Detaliul de la antrenamentul oficial l-a dat de gol pe Gică Hagi: cum ar urma să înceapă România cu Țara Galilor
GSP.ro
Detaliul de la antrenamentul oficial l-a dat de gol pe Gică Hagi: cum ar urma să înceapă România cu Țara Galilor
Parteneri
Lucruri pe care ChatGPT nu trebuie să le știe despre tine. Ce se poate întâmpla
Mediafax.ro
Lucruri pe care ChatGPT nu trebuie să le știe despre tine. Ce se poate întâmpla
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
StirileKanalD.ro
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
Valentin Sanfira, mesaj dur despre oamenii care l-au dezamăgit: „Nu mai am încredere nici în cei care merită”
Wowbiz.ro
Valentin Sanfira, mesaj dur despre oamenii care l-au dezamăgit: „Nu mai am încredere nici în cei care merită”
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Advertorial
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Parteneri
Scena sfâșietoare cu soția polițistului din Piatra Neamț, ucis de propriul fiu. S-a așezat pe jos, la căpătâiul lui, împietrită de durere
Wowbiz.ro
Scena sfâșietoare cu soția polițistului din Piatra Neamț, ucis de propriul fiu. S-a așezat pe jos, la căpătâiul lui, împietrită de durere
Se conturează Guvernul Tomac cu NUME SURPRIZA. Cum va arăta noul cabinet vehiculat, este plin de oameni ai lui...
Redactia.ro
Se conturează Guvernul Tomac cu NUME SURPRIZA. Cum va arăta noul cabinet vehiculat, este plin de oameni ai lui...
Adrian Cuculis, detaliu sfâșietor despre cazul băiețelului sfâșiat de câini la Buzău: „Mama a fost cea care l-a resuscitat prima dată”
KanalD.ro
Adrian Cuculis, detaliu sfâșietor despre cazul băiețelului sfâșiat de câini la Buzău: „Mama a fost cea care l-a resuscitat prima dată”

Politic

Nicușor Dan a discutat cu Gheorghiță Vlad, care este urmărit penal de DNA, dar lucrurile nu se vor opri aici
Politică 10:46
Nicușor Dan a discutat cu Gheorghiță Vlad, care este urmărit penal de DNA, dar lucrurile nu se vor opri aici
Decizia lui Radu Miruță după ce a spus că Ucraina a informat România cu patru ore întârziere despre incidentul cu drona marină ucraineană în Portul Constanța
Politică 08:46
Decizia lui Radu Miruță după ce a spus că Ucraina a informat România cu patru ore întârziere despre incidentul cu drona marină ucraineană în Portul Constanța
Parteneri
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
ZiaruldeIasi.ro
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
Noi acționari la FCSB? Cum a comentat Gigi Becali o astfel de mutare: „I-ai băgat banii omului în buzunar”
Fanatik.ro
Noi acționari la FCSB? Cum a comentat Gigi Becali o astfel de mutare: „I-ai băgat banii omului în buzunar”
Orașul din România unde o toaletă roz a stârnit revoluție pe Internet: Cum stai și ce faci cu punga?
Spotmedia.ro
Orașul din România unde o toaletă roz a stârnit revoluție pe Internet: Cum stai și ce faci cu punga?