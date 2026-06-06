Compania subliniază că aceste opriri sunt absolut necesare pentru a asigura buna funcționare și siguranța instalațiilor pe termen lung.

Calendarul complet al sistărilor de energie electrică

Sâmbătă, 6 iunie 2026

Intervalul 09:00 – 17:00: Sunt afectate localitățile Tătarca (integral), Șivița (integral) și Tulucești (zona cuprinsă între CAP și ieșirea spre Tătarca). Sunt vizați în total aproximativ 1.300 de abonați.

Luni, 8 iunie 2026

Intervalul 08:00 – 12:00 (Galați): Se oprește energia pe strada Mihai Bravu (între V. Alecsandri și Episcop M. Ștefănescu), strada Vasile Alecsandri (între Domnească și M. Bravu), fiind afectate blocurile TRCL, Ialomița și 30 Apartamente. Printre obiectivele majore afectate se numără: Casa de Asigurări de Sănătate (CJAS Galați), Teatrul Național de Operă și Operetă „Nae Leonard”, Facultatea de Medicină Dentară, Seminarul și Căminul Teologic, CCIA Galați, Sala Pușkin, Complex Ialomița, Brutăria Domnească, Like Garden Pub și restaurantele Peștele Mustăcios și Captain Jack.

Intervalul 11:00 – 15:00 (Galați): Rămân fără curent blocurile Pescăruș, P5, P7, P9, W11, W12, W12bis, precum și Școala nr. 26, Piața Veche, Hotel Alex, Carrefour Express și stația SC 16 Apă Canal Calorgal.

Intervalul 09:00 – 15:00 (Tecuci): Sunt afectați circa 200 de abonați de pe străzile Traian, Mihai Eminescu (parțial), 13 Septembrie (parțial), Ștefan cel Mare (parțial) și din zona Pieței Agroalimentare Tecuci.

Marți, 9 iunie 2026

Intervalul 09:00 – 12:00 (Șerbeștii Vechi): Vor fi afectați 300 de abonați de pe străzile: Bârladului, Berzei, Cireșului, Comerțului, Eternității, Gârlei, Mărului, Parcului, Plajei, Salciei, Școlii, Siret, Viilor, Vișinului și din zona Dicorland.

Intervalul 09:00 – 13:00 (Galați): Sunt vizate străzile Al. Moruzzi (între liniile CFR și Dogariei), Griviței (între Daciei și Al. Moruzzi), Farului și Apollo (ambele pe tronsonul Tăuni – Griviței), Ana Ipătescu (între Moruzzi și Gloriei), dar și clinica ROR Clinic.

Intervalul 09:00 – 15:00 (Tecuci și Matca): Se întrerupe alimentarea pe strada Cuza Vodă din Tecuci (ieșirea spre Matca) și pe strada Ștefan cel Mare din comuna Matca (intrarea dinspre Tecuci).

Intervalul 09:00 – 17:00 (Moscu): Localitatea va fi lăsată pe întuneric în totalitate (500 de abonați afectați).

Miercuri, 10 iunie 2026

Intervalul 08:00 – 12:00 (Galați): Zonele afectate sunt străzile G. Coşbuc (între Radu Negru şi Dorobanţi), Libertăţii (între Dorobanţi şi Stelei), Dorobanţi (între Coşbuc şi Libertăţii), Stelei (între Coşbuc şi Libertăţii), Călăraşi, Vizantea, N. Grigorescu, precum şi străzile A. Vlaicu şi Micov (ambele pe porţiunile dintre Coşbuc şi Vizantea).

Intervalul 09:00 – 13:00 (Mihail Kogălniceanu): Curentul se oprește pentru 50 de abonați din zona de la intrarea dinspre Smârdan până la stația de autobuz și pe Aleea Mesteacănului.

Intervalul 09:00 – 15:00 (Umbrărești): În satul Umbrărești sunt afectate parțial străzile A.I. Cuza, Iancu de Hunedoara și Gării (200 de abonați), iar în satul Umbrărești Vale este vizată parțial strada Principală (120 de abonați).

Intervalul 09:00 – 17:00 (Moscu): O nouă oprire parțială va afecta 150 de abonați din zona de la intrarea dinspre Târgu Bujor până la cuibar și din zona CAP.

Joi, 11 iunie 2026

Intervalul 08:00 – 12:00 (Galați): În cartierul Micro 13B, vor rămâne fără energie blocurile A3, B4, C6 și C10.

Intervalul 11:00 – 15:00 (Galați): Tot în Micro 13B, alimentarea va fi sistată la blocurile C8, C9, D1, D2, D3, E, Căminul C6, precum și la Școala „Grigore Moisil”, stația SC 10 Apă Canal Calorgal și pe străzile Feroviarilor, O. Băncilă, Pictor Iser, 8 Martie, 24 Ianuarie, 9 Mai și 13 Decembrie.

Intervalul 09:00 – 15:00 (Liești): Sunt vizați 200 de abonați de pe străzile Gării, Ion Minulescu, General Eremia Grigorescu (parțial) și din zona blocurilor din centru.

Intervalul 09:00 – 17:00 (Moscu): Întrerupere totală a energiei electrice pentru toți cei 500 de abonați.

Vineri, 12 iunie 2026

Intervalul 08:00 – 12:00 (Galați – Mazepa 2): Sunt afectate blocurile M10, M11, M12, M13, M14, E2 și E3.

Intervalul 11:00 – 15:00 (Galați – Mazepa 2): O oprire majoră va afecta blocurile M5, M6, M7A, M7B, dar și sedii administrative și comerciale de top: Centrul de Transfuzie Sanguină, Inspectoratul de Stat în Construcții, Romstal, Penny Market, Hotel Jolie, Engie Distrigaz, Pizzeria Edera, unitățile de fast-food de pe strada Regimentul 11 Siret, precum și străzile C. Porumbescu, Al. Cernat (între Brăilei și Faleză) și Morilor (între Brăilei și C. Porumbescu).

Intervalul 09:00 – 17:00: Sunt afectate integral localitățile Roșcani și Slobozia Oancea, alături de localitatea Oancea (zona CAP), fiind vizați 630 de abonați.

Intervalul 10:00 – 14:00 (Costi): În satul Costi se oprește energia în zona DN 26, pe tronsonul de la SC Overtaz până la strada Presei inclusiv (30 de abonați).

Reprezentanții companiei de distribuție își cer scuze pentru disconfortul creat de aceste lucrări absolut necesare. Pentru a verifica stadiul actualizat al lucrărilor sau pentru asistență directă, gălățenii pot consulta site-ul oficial www.distributie-energie.ro sau pot apela dispeceratul la numărul 0236 929 ori linia gratuită Telverde 0800 500 205.

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