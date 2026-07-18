Mobilizare masivă pentru stingerea flăcărilor

Incendiul, localizat într-un centru de reciclare, a impus o intervenție amplă din partea pompierilor. Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Giurgiu a mobilizat șapte autospeciale de stingere, două cisterne de mare capacitate, o autospecială cu instalație de hidroperforare, o autospecială de descarcerare și roboți pentru intervenții în zone periculoase. De asemenea, echipe ale ISU București-Ilfov, SMURD și Serviciul de Ambulanță s-au alăturat operațiunilor.

Un buldoexcavator a fost utilizat pentru a degaja căile de acces și a izola focarele, în timp ce personalul din teren muncește pentru a împiedica propagarea flăcărilor către locuințele din apropiere. „Intervenția este dificilă din cauza cantității mari de materiale inflamabile depozitate”, a declarat un reprezentant al ISU Giurgiu.

Mesaj RO-ALERT din cauza fumului toxic

Norul de fum toxic, rezultat din arderea deșeurilor de plastic și polietilenă, a determinat autoritățile să emită o avertizare pentru comunele Grădinari și Buturugeni.

Prin mesajul RO-ALERT, locuitorii au fost sfătuiți să evite zona afectată, să rămână în locuințe, să închidă ferestrele și să limiteze expunerea la aerul contaminat.

În paralel, Garda Națională de Mediu a fost notificată pentru a evalua impactul asupra mediului și pentru a monitoriza calitatea aerului din regiune. „Este esențial ca populația să respecte măsurile de siguranță și să evite inhalarea fumului toxic”, au avertizat oficialii ISU.



Deși pompierii au reușit să localizeze incendiul și să prevină extinderea acestuia, intervenția este departe de a fi încheiată. Resturile de mase plastice continuă să ardă, iar misiunea echipelor de intervenție va continua până la stingerea completă a focarelor și eliminarea riscului de reaprindere.