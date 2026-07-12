Vrea să intre la Academia Forțelor Terestre din Sibiu

Laurențiu a absolvit Colegiul Național „Ion Maiorescu” din Giurgiu, la specializarea Științele Naturii. Următorul său obiectiv este admiterea la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu. Tânărul mai ia în calcul și alte variante care i-ar permite să lucreze în zona militară. Ar putea urma Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport și să devină profesor de sport sau preparator fizic pentru cadrele militare.

„Singura metodă pe care am folosit-o ca să reuşesc la bacalaureat cu media aceasta, de 8,53, e munca, fără muncă nu se poate! Nu ştiu să vă pun câte ore pe zi învăţam, dar, în ultima perioadă, după ce am terminat liceul şi s-a încheiat anul şcolar, în fiecare zi învăţam, cu asta mă ocupam cam toată ziua! Mergeam la un antrenament dimineaţa după care mă apucam şi învăţam până seara târziu”, spune Laurențiu, care este mulțumit în special de rezultatele obținute la Matematică și Biologie, materiile pentru care s-a pregătit cel mai mult.

Până la examenele de admitere, continuă să se pregătească atât fizic, cât și teoretic. Spune că Bacalaureatul a fost un pas important pentru drumul pe care vrea să îl urmeze.

A decis din clasa a VI-a că școala îi poate schimba viața

Laurențiu povestește că a început să privească școala cu mai multă seriozitate în perioada pandemiei, când era în clasa a VI-a și urma să treacă în clasa a VII-a. Atunci a înțeles că educația îi poate oferi șansa de a face ceva cu viața sa. A decis „să se axeze strict pe carte”, să intre la un liceu bun și să țină cont de sfaturile profesorilor și ale oamenilor care îl sprijineau. Drumul nu a fost însă ușor. Înainte de liceu, a locuit aproximativ trei ani într-o căsuță de tip familial, unde condițiile nu erau întotdeauna potrivite pentru învățat.

„Unii dintre colegii cu care stăteam în casă mai furau şi trebuia să fiu atent la lucruri, făceau gălăgie, iar eu eram nevoit să învăţ. Trebuia să mă închidă doamna într-o cameră ca să învăţ. Asta se întâmpla la ore târzii, chiar şi la 1 noaptea scriam, atunci când mă pregăteam pentru Evaluarea Naţională”, a povestit Laurenţiu.

Spune că a reușit să treacă peste acea etapă doar cu multă voință și perseverență.

A ajuns în sistemul de protecție socială în 2015

Laurențiu a intrat în grija DGASPC Giurgiu în anul 2015. În prezent, locuiește într-un apartament social împreună cu alți trei tineri care se pregătesc să părăsească sistemul de protecție. Tânărul păstrează legătura cu mama sa și spune că au o relație foarte bună. Ea l-a susținut atât moral, cât și financiar, în măsura posibilităților.

Laurențiu explică faptul că a ajuns în sistem deoarece mama sa nu avea o locuință stabilă și nu dispunea de condițiile necesare pentru a-l întreține. Este singur la părinți și își dorește ca, după terminarea studiilor și găsirea unui loc de muncă, să își întemeieze propria familie.

A învățat pentru Bacalaureat împreună cu prietena sa

Laurențiu are o prietenă care se află, de asemenea, în sistemul de protecție socială. Cei doi s-au cunoscut într-o tabără și au descoperit că au multe lucruri în comun. S-au pregătit împreună pentru Bacalaureat, iar tânăra a obținut și ea rezultate foarte bune: aproape 8 la Limba română, 9,65 la Matematică și 8,80 la Biologie. Vişinel Bălan, directorul DGASPC Giurgiu, spune că Laurențiu este unul dintre cei mai disciplinați copii dintre cei 106 aflați în grija instituției.

„E singurul care a fost impecabil, autonom, îşi vedea de ale lui, nu deranja pe nimeni, a avut rezultate remarcabile şi la şcoală. Doar el a fost în acest an la bacalaureat din cadrul DGASPC Giurgiu, sunt foarte puţini care ajung la nivelul acesta’, a spus directorul DGASPC Giurgiu.

Din cei 106 copii și tineri aflați în sistem, aproximativ 60-70 pot urma cursurile învățământului de masă, în timp ce ceilalți sunt înscriși în învățământul special. Dintre cei care puteau merge la școală, doar aproximativ 30 aveau atunci o frecvență constantă.

Copiii cu rezultate bune primesc bani și telefoane

DGASPC Giurgiu a introdus un sistem de recompense pentru copiii care obțin rezultate bune și se implică în educație. Instituția caută sponsori și încearcă să asigure meditații pentru elevii care vor să se pregătească suplimentar. Copiii care încheie anul cu medii mai mari de 8 pot primi telefoane inteligente, iar cei care își finalizează studiile primesc câte 500 de lei. Conducerea DGASPC susține că aceste măsuri au contribuit la creșterea participării școlare.

„Sunt singur la părinţi. Şi eu vreau să îmi fac o familie, pe viitor, după ce termin studiile şi după ce reuşesc să mă angajez”, mărturisește Laurențiu.

După ce va susține examenul de admitere la Academia Forțelor Terestre din Sibiu, Laurențiu vrea să folosească banii primiți drept recompensă pentru o vacanță la Istanbul. Pe termen lung, își dorește să se stabilească și să lucreze în București. În cazul în care va fi admis la Academie, va locui la Sibiu pe durata studiilor, dar după absolvire speră să își găsească un loc de muncă în Capitală.