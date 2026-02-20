180.000 de tone de semifabricate laminate la cald vor fi livrate în 2026

Unitatea din Iași a intrat în grupul Metinvest la sfârșitul anului 2025, companie care este deținută de ucraineanul Rinat Ahmetov. De la începutul anului 2026, combinatul siderurgic din Zaporojie a expediat peste 22.000 de tone de produse laminate la cald din oţeluri structurale, certificate în conformitate cu standardele europene.

Pentru anul 2026 este planificată livrarea a până la 180.000 de tone de semifabricate laminate la cald de la combinatul ucrainean către noua fabrica de ţevi a Metinvest din Iași.

„Produsele laminate ale Zaporizhstal sunt foarte solicitate atât de producătorii europeni, cât și de cei ucraineni de țevi: anual, până la 80% din producția noastră de oțel este utilizată pentru fabricarea țevilor sudate longitudinal și a profilelor tubulare. Ne bucurăm să îi primim pe producătorii români de țevi în cadrul Grupului Metinvest și să stabilim un nou format de cooperare, menit să consolideze parteneriatul economic dintre Ucraina și Europa”, a declarat Taras Șevcenko, director general interimar al Zaporizhstal și Erou al Ucrainei, potrivit unui comunicat al Metivest.

Unitatea din Iași are cinci linii de fabricare a țevilor

Oțelul livrat din Ucraina la Iași este utilizat pentru fabricarea de țevi sudate rotunde, pătrate și dreptunghiulare. Produsele sunt destinate sectorului energetic, ingineriei geotermale, construcțiilor și sistemelor de protecție la incendiu.

Unitatea din Iași are cinci linii de fabricare a țevilor, două linii de debitare longitudinală și două linii de acoperire, cu o capacitate maximă de producție de 240.000 de tone anual. Principalele pieţe pentru ţevile produse de Metinvest Tubular Iaşi sunt piaţa internă, precum şi Ungaria, Cehia, Polonia, Slovacia şi alte ţări europene, subliniază sursa citată.

„Produsele laminate ale Zaporizhstal sunt utilizate la fabricarea țevilor sudate rotunde, pătrate și dreptunghiulare care respectă standardele europene EN 10219 și EN 10217 și sunt utilizate pe scară largă în ingineria geotermală, sectorul energetic și construcții, inclusiv în sistemele de protecție împotriva incendiilor. Țevile produse din oțel Zaporizhstal au îndeplinit pe deplin cerințele stricte în timpul testelor, motiv pentru care stabilim un parteneriat pe termen lung, reciproc avantajos, cu colegii noștri din Zaporojie”, a spus Cosmin Toma, CEO al Metinvest Tubular Iași.

