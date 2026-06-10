Femeia prezenta multiple răni prin tăiere

O tânără de 26 de ani a sesizat autoritățile cu privire la faptul că fostul ei concubin o amenință prin telefon, transmițându-i că îi va ataca mama.

Din păcate, individul trecuse deja la fapte în momentul în care polițiștii au ajuns la fața locului. Echipajele de poliție au descoperit-o pe mama tinerei prăbușită, prezentând multiple plăgi tăiate.

„Poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Podu Iloaiei au fost sesizaţi, prin apel 112, de către o tânără, de 26 de ani, cu privire la faptul că, fostul concubin al acesteia o ameninţă, prin telefon, cu acte de violenţă asupra mamei ei. Poliţiştii s-au deplasat de îndată la faţa locului, fiind identificată o femeie, de 49 de ani, care prezenta mai multe plăgi tăiate”, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Iaşi.

Victima, transferată de urgență la Chirurgie Cardiovasculară

Starea de sănătate a victimei a fost extrem de gravă din cauza pierderilor masive de sânge, fiind necesară o mobilizare rapidă a medicilor.

La locul faptei a fost trimisă echipa de Terapie Intensivă Mobilă (TIM), care a preluat pacienta aflată în stare de șoc.

Femeia a fost transportată inițial la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU), iar ulterior a fost transferată de urgență la Secția de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Iași, după ce leziunile provocate de agresor au secționat vase mari de sânge.

„La caz a intervenit echipa de Terapie Intensivă Mobilă. Pacienta a suferit un șoc hemoragic, cu afectarea vaselor mari de sânge”, a declarat prof. dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD Iași.

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