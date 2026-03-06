S-a culcat în altă cameră după ce l-a refuzat

Femeia lucra în străinătate și venise pentru scurt timp în țară. Relația cu soțul ei, în vârstă de 65 de ani, era tensionată de mai mult timp, mai ales din cauza alcoolului. În ziua în care s-au revăzut, bărbatul băuse deja și a început să-i reproșeze diverse lucruri.

Seara, acesta i-a cerut soției să doarmă împreună, însă femeia l-a refuzat de mai multe ori. Cei doi s-au culcat în camere separate. După aproximativ o oră de somn, femeia s-a trezit cu soțul ei peste ea, cu un cuțit în mână, înjunghiind-o, și a încercat să se apere și să strige după ajutor.

Din curte, fiul lor a auzit țipetele și a intrat imediat în casă, reușind să-și salveze mama.

Loviturile au fost extrem de violente

Bărbatul reușise deja să o lovească de mai multe ori cu cuțitul. Potrivit poliției, femeia a suferit numeroase traumatisme la coapsă, picior, mâini și abdomen. Una dintre lovituri i-a atins ficatul și în timpul investigațiilor medicale a fost descoperită și o fractură gravă la umărul drept.

Oamenii legii au găsit lama cuțitului de aproximativ 20 de centimetri, desprinsă de mâner, semn al forței cu care fusese folosită.

Victima a fost transportată de urgență la spital și operată de urgență. Medicii au reușit să îi salveze viața.

Explicația agresorului: „Atât m-a dus capul”

În fața anchetatorilor și a judecătorilor, bărbatul nu a putut explica clar motivul atacului. A spus doar că a acționat „la nervi” și că „atât l-a dus capul”.

Expertiza psihiatrică a stabilit că bărbatul avea discernământ diminuat, cu un coeficient de inteligență de 48, și fusese internat de mai multe ori la Institutul de Psihiatrie.

Tribunalul Iași l-a condamnat pe bărbat la 7 ani de închisoare pentru tentativă de omor și l-a obligat să plătească 44.300 de lei, reprezentând costurile de spitalizare ale victimei. Decizia nu este definitivă, iar dosarul va fi reanalizat la Curtea de Apel Iași pe 8 aprilie.

