Orașul Iași trimite 100.000 de litri de apă către Bălți

Nordul și centrul Republicii Moldova se află sub stare de alertă de mediu, instituită pe 16 martie 2026, din cauza unei poluări masive a râul Nistru. Atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina – Centrala Novodnistrovsk – au dus la deversarea a aproximativ 1,5 tone de produse petroliere și uleiuri tehnice în râu.

În urma acestui lucru, furnizarea apei a fost sistată temporar în localități precum Bălți, Soroca, Florești și Sîngerei. În Bălți, situația este critică, orașul depinzând aproape în totalitate de apeductul Soroca-Bălți.

Edilul ieșean Mihai Chirica a anunțat că municipalitatea va expedia 100.000 de litri de apă potabilă către Bălți, răspunzând astfel solicitării de sprijin formulate de primarul Alexandr Petkov în contextul crizei de aprovizionare, potrivit News.ro. Municipiile Iaşi şi Bălţi sunt înfrăţite din 15 ianuarie 2023.

Primarul Mihai Chirica – apel către companii pentru a dona apă potabilă

Primăria Iaşi va deschide cinci puncte de colectare în municipiul Iaşi, unde locuitorii pot dona apă potabilă. De asemenea, Mihai Chirica a făcut apel către supermarketurile şi hypermarketurile care îşi desfăşoară activitatea în municipiul Iaşi pentru a dona apă potabilă, în recipiente mari, către cetăţenii din Municipiul Bălţi.

„Invazia rusă a depăşit orice limită a umanităţii, transformându-se într-un asalt cinic împotriva oamenilor nevinovaţi. Recentul atac asupra unei hidrocentrale de pe Nistru, din Ucraina, care a lăsat fără apă potabilă localităţi întregi inclusiv din Republica Moldova, este dovada unei mari cruzimi. În faţa acestui rău, datoria noastră, a oamenilor de bine, este să ne unim şi să acţionăm. Astăzi, transmitem un gest de solidaritate către prietenii noştri din municipiul Bălţi. Acest transport de apă pe care îl trimitem este răspunsul nostru în faţa distrugerii. Suntem alături de locuitorii din Bălţi şi rămânem uniţi împotriva oricărei forme de agresiune”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Criza de apă din Republica Moldova, provocată de războiul din Ucraina

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat că aprovizionarea cu apă este în pericol, iar autoritățile au declarat alertă de mediu în urma unui atac aerian efectuat de Rusia asupra hidrocentralei Novodnistrovsk.

„Atacul Rusiei asupra hidrocentralei Novodnistrovsk din Ucraina a provocat scurgeri de petrol în râul Nistru, amenințând aprovizionarea cu apă a Republicii Moldova. Am declarat alertă de mediu și acționăm pentru a ne proteja oamenii. Rusia poartă întreaga responsabilitate”, a spus Maia Sandu într-un mesaj publicat pe X.

Guvernul Republicii Moldova a instituit stare de alertă de mediu pe Nistru pentru o perioadă de 15 zile, începând cu 16 martie.



