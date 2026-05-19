De la ce a pornit războiul în instanță al avocatei din Iași

Cazul a început cu un contract de asistență juridică încheiat între avocata L.L. și F.B.A., fiul unei cliente. Mama acestuia fusese pârâtă într-un proces legat de o datorie de 6.500 de lei, iar avocata L.L. a reprezentat-o.

Deși a invocat prescripția dreptului la acțiune, instanța a respins excepția ridicată, iar clienta a pierdut procesul.

Ulterior, aceasta a apelat la un alt avocat pentru etapa de executare silită. Nemulțumit de situație, F.B.A. a contactat-o pe avocată, reproșându-i că nu a adus nicio probă în apărarea mamei sale în instanță.

Clientul i-a lăsat o recenzie negativă și i-a dat doar o stea pe Google

După o conversație telefonică tensionată, F.B.A. a postat o recenzie negativă pe pagina de Google a avocatei, acordându-i o singură stea și un comentariu critic.

L.L. a considerat că această recenzie i-a afectat grav imaginea profesională, având în vedere că pagina sa avea anterior un rating general de 4,8 din 5, bazat pe 84 de recenzii, majoritatea pozitive.

Ce acuzații i-a adus clientul avocatei din Iași

În comentariul său, F.B.A. a relatat că, deși a plătit onorariul avocatei, aceasta nu ar fi răspuns la mesajele sale și i-ar fi respins cererile de a aduce dovezi în instanță.

„Îi trimiteam screenshoturi, nu răspundea niciodată, până când a venit răspunsul că trebuie să plătesc creanța, cum că nu s-a adus nicio dovadă la solicitarea noastră”, a scris el. Mai mult, F.B.A. a susținut că avocata ar fi fost nepoliticoasă în timpul conversațiilor ulterioare.

Avocata din Iași l-a acuzat pe bărbat că vrea să-i distrugă imaginea

L.L. a contraatacat, acuzându-l pe F.B.A. că recenzia sa avea „unicul scop de a slăbi încrederea potențialilor clienți în seriozitatea cabinetului de avocat și de a aduce prejudicii de imagine și economice”.

Avocata i-a trimis o notificare oficială, cerându-i să șteargă comentariul și să plătească despăgubiri, însă acesta a refuzat, susținând că nu a depășit limitele libertății de exprimare.

Ce a decis tribunalul în cazul avocatei din Iași

În decizia sa, Tribunalul Iași a subliniat că avocații, prin prezența lor în mediul virtual, trebuie să accepte și opinii negative, atâta timp cât sunt exprimate civilizat. Magistrații au constatat că F.B.A. nu a folosit un limbaj injurios și că recenzia sa reprezenta o opinie personală bazată pe experiența directă cu avocata.

„În momentul în care decid să își deschidă conturi în mediul virtual, existând posibilitatea de a fi evaluați pentru activitatea desfășurată, (n.r. avocații) trebuie să își asume orice opinie a celor cu care au avut o relație contractuală, atâta vreme cât aceasta este exprimată politicos și folosind un limbaj decent”, a precizat instanța, conform portalului de știri locale citat mai sus.

De asemenea, judecătorii au explicat că avocații nu au obligația de a garanta câștigarea unui proces, ci doar de a depune toate eforturile pentru un rezultat favorabil. Nemulțumirile clienților, inclusiv cele exprimate public, fac parte din riscurile acestei profesii.

„Era de așteptat ca, în ipoteza în care era mulțumit de activitatea cabinetului de avocat, intimatul să scrie o recenzie pozitivă, iar în ipoteza inversă să își exprime un punct de vedere negativ, atât timp cât tocmai acesta este rolul recenziilor”, au adăugat magistrații.

Avocata nu a reușit să demonstreze prejudiciul

Pentru a cere despăgubiri, avocata ar fi trebuit să demonstreze existența unui prejudiciu concret, cum ar fi pierderea unor clienți în urma recenziei negative. Însă, conform instanței, L.L. nu a reușit să facă această dovadă, limitându-se la afirmații generale despre impactul asupra imaginii sale.

În final, Tribunalul Iași a respins cererea avocatei, considerând că nu au fost îndeplinite condițiile necesare pentru angajarea răspunderii delictuale. L.L. mai are însă posibilitatea de a contesta decizia în apel.

Recent, o altă avocată din Iași a fost condamnată la 7 ani și jumătate de închisoare după ce a lovit cu mașina un motociclist pentru că a pierdut o cursă de viteză. Tânăra este acuzată de tentativă de omor.

