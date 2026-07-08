„În această dimineaţă, la ora 6.09, trenul 11042, operat de Regio Călători, a fost declarat defect în linie curentă, între staţiile Dolhasca şi Lespezi, pe firul II, la km 402+300, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Iaşi”, a anunţat CFR SA, citat de News. Firul I este deja închis pentru lucrări, iar firul II a fost blocat la ora 6.22 pentru a permite intervenţia de eliberare a liniei.

O locomotivă de ajutor a fost solicitată din staţia Paşcani la ora 6.20 pentru remorcarea trenului defect şi redeschiderea circulaţiei în siguranţă. „Locomotiva de ajutor va prelua trenul afectat şi îl va retrage din linia curentă, astfel încât circulaţia să poată fi reluată în condiţii normale de siguranţă”, a precizat compania.

Trenurile IC 11758, IC 552 şi IRN 1765 au fost temporar afectate, cel din urmă fiind oprit în staţia Dolhasca. Pasagerii sunt sfătuiţi să urmărească anunţurile din staţii şi informaţiile oferite de operatorii feroviari. „CFR S.A. menţine legătura permanentă cu personalul feroviar din teren şi cu operatorii de transport implicaţi, pentru gestionarea operativă a situaţiei”, a transmis compania.

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