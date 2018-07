Programul aprobat joi, 19 iulie, face parte din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030, elaborat pentru Regiunea București – Ilfov și aprobat, în 2017, de Consiliul Județean Ilfov, Municipiul București și de cele 40 de localități de pe teritoriul județului Ilfov, pentru îmbunătățirea, modernizarea, dezvoltarea integrată și eficientă a transportului public de călători pe întreg teritoriul regiunii.

„Încă din 2013, când am realizat Strategia de Dezvoltare ORIZONT 2020 a județului Ilfov, am luat în calcul și am susținut realizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, proiect pentru care am făcut demersuri constante către Guvernul României', spune Marian Petrache, președinte Consiliul Județean Ilfov.

„Tariful unic la nivel regional a fost aprobat în ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (ADTPBI). De asemenea, biletele pentru elevi și studenți vor fi subvenționate 50%, iar copiii sub 7 ani și pensionarii vor avea gratuitate pe mijloacele de transport în comun operate de Societatea de Transport București (STB)', a declarat și Irinel Scrioșteanu, administratorul public al județului Ilfov.

Schimbarea va intra în vigoare din luna decembrie

Prețul biletelor urmează a fi comunicat ulterior și va intra în vigoare abia din luna decembrie. 'Va fi un card unic pentru București și Ilfov, dar nu am anunțat încă tarifele pentru că vor fi tarife pe 60 de minute, pe o zi, abonamente lunare, așa cum sunt și în alte capitale europene. Ele se vor vinde și la automatele de tichete. Vom anunța în timp util toate aceste tarife', au declarat pentru Libertatea surse din Primăria Capitalei.

Serviciul de transport public de călători in regiunea București –Ilfov trebuie să asigure:

satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populației și operatorilor economici pe teritoriul Regiunii București – Ilfov creșterea nivelului de calitate a serviciului și de confort al utilizatorilor accesul la serviciile de transport public local și protecția categoriilor sociale defavorizate informarea publicului călător executarea transportului public local de persoane prin curse regulate în condiții de continuitate, regularitate, siguranță și confort corelarea capacității de transport cu cererea de transport existentă optimizarea funcționării transportului public local, prin asigurarea unui cadru concurențial în conformitate cu prevederile legale

RATB a devenit STB

RATB a devenit STB, adică Societatea de Transport Bucureşti. În februarie 2018, Consiliul General Al Municipiului Bucureşti (CGMB) a fost de acord cu reorganizarea Regiei Autonome de Transport Bucureşti (RATB), prin schimbarea formei juridice din regie autonomă în societate pe acţiuni, ai cărei acţionari vor fi Municipiul Bucureşti, prin CGMB, şi judeţul Ilfov, prin Consiliul Judeţean.

Personalul din cadrul RATB a fost preluat şi reîncadrat pe aceleaşi funcţii, cu menţinerea tuturor drepturilor şi obligaţiilor de către STB

Din Consiliul de Administraţie al Societăţii de Transport Bucureşti fac parte: Speranţa Cliseru, Adrian Sorin Mihail, Ionuţ Nicolae Cecoiu, Petrina Boiţă, Bogdan Alexandru Trifan, Mihai Petcu şi un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, care urmează să fie desemnat ulterior.

