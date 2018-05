Fratele şoferului care a provocat accidentul spune că acesta nu avea autorizaţie să transporte persoane, iar microbuzul era pentru marfă. „Fratele meu are permisul de 8-9 ani, dar nu a facut probleme niciodată. Mergea foarte bine, mergea civilizat, nu a făcut probleme niciodată”, a declarat pentru Digi24 Viorel Zălau, fratele șoferului.

Primăria din sat confirmă că singura firmă înregistrată în acte pe numele său este un magazin alimentar şi nicidecum una de transport persoane. „Alimentație publică. Deci are o firmă deschisă, un magazin, în localitatea Cioaș. Firmă de transport la noi nu este înregistrată, Primăria nu are cunoștință și nu are autorizată o firmă de transport persoane”, a declarat Szekely Ladislau, primarul comunei Mica.

Fratele şoferului spune însă că muncitorii l-au rugat pe şofer să îi aducă acasă. „L-au sunat niște prieteni să meargă după ei, pentru că se cunoșteau, fratele meu era un om mai milos, așa, și-i ajuta”, povestește Viorel Zălau. Șoferul nu avea licență de transport persoane. “Nu, pentru ca fratele meu nu făcea transport. Vă spun sincer, a declarat Viorel Zălau”.

Accidentul a avut loc în localitatea Cegledbercelnel din centrul Ungariei. Petru Zălar, șoferul microbuzului înmatriculat în județul Mureș, a pătruns pe contrasens și s-a izbit violent de un camion încărcat cu nisip, după ce s-a angajat într-o depășire periculoasă.

