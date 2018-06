O taximetristă a fost bătută, ameninţată cu un cuţit şi abuzată de un client

Unul dintre prietenii femeii atacate a postat un mesaj pe facebook alături de fotografia celui care a atacat, se pare un individ cunoscut în Hunedoara.

“Acest gunoi este autorul unui viol in zona hasdat hunedoara. A batut cu bestialitate o doamnă cu care sunt prieten , după care a violat -o sub amenințarea unui cutit si a fugit. Rog toți prietenii mei si oamenii de bine sa distribuie acest anunț ptr al putea gasi înaintea autorităților. Ofer recompensa 300 de euro informațiilor care ma pot ajuta sa descopăr unde se ascunde. Rog contactatima in privat cei care puteti ajuta . Se numeste bățălan dumitru zis samir.” este mesajul care însoţeşte poza celui acuzat.

