Inițiativa aparține unui grup de cetățeni care doresc să transmită un mesaj de susținere pentru reformele promovate de Bolojan.

„Dragi orădeni, dragi bihoreni, mâine (duminică, 3 mai – nr.r), de la ora 18:00, voi fi prezent la adunarea din Piața Unirii, la statuia Regelui Ferdinand. Nu pentru politică. Nu împotriva nimănui. Nu pentru dispute. Ci pentru ceva mai important. Pentru normalitate”, a anunțat sâmbătă Florin Birta, printr-un mesaj postat pe pagina de Facebook.

De la începutul acestei crize politice și a demersurilor pentru destituirea lui Ilie Bolojan, orădenii s-au adunat seară de seară în fața statuii Regelui Ferdinand pentru a-și exprima susținerea față de premier.

„Este un moment în care ne arătăm sprijinul pentru Ilie Bolojan, un om care a avut curajul să își asume reforme importante, chiar dacă acestea deranjează anumite interese ale unor grupuri influente. Acest om a schimbat Oradea, ceea ce arată că poate contribui decisiv și la schimbarea României”, a mai transmis Birta.

Edilul din Oradea se alătură astăzi celor care vin în Piața Unirii și le transmite oamenilor să meargă acolo.

„Haideți să fim acolo. Haideți să arătăm că ne pasă. Haideți să fim o voce puternică pentru ceea ce este drept”, a spus primarul Florin Birta.

Inițiativa are loc cu două zile înaintea votului din Parlament asupra moțiunii de cenzură depuse de AUR și PSD, respectiv 5 mai.

Florin-Alin Birta ocupă funcția de primar al municipiului Oradea din 2020, înlocuindu-l pe Ilie Bolojan care a devenit președinte al Consiliului Județean Bihor. Florin-Alin Birta a fost viceprimar al municipiului Oradea din 2016 până când a devenit primar în octombrie 2020.

Criza politică din România a început pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. În zilele următoare, conflictul a escaladat: PNL a anunțat ruperea coaliției cu PSD, iar miniștrii PSD și-au depus demisiile la Palatul Victoria.

Pe 27 aprilie, PSD și AUR au anunțat depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, care a fost înaintată oficial a doua zi.

Dacă moțiunea va fi adoptată pe 5 mai, Executivul va cădea, devenind al șaptelea executiv demis în România după 1989, primul fiind Guvernul Emil Boc, în 2009.