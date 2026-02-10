„Mare atenţie cum circulaţi cu maşina pe Podul Decebal! Există risc de pană la roţi şi accident foarte periculos”, a scris un șofer pe rețelele de socializare. El a semnalat că „rosturile de dilataţie sunt ieşite din şosea cu şuruburi cu tot, bucăţi lipsă din asfalt, borduri deplasate, bariere de protecţie a pietonilor ruginite, fire de curent atârnate”.

Consiliul Local Oradea a aprobat încă din februarie 2025 reabilitarea integrală a podului, după o expertiză care arată degradări medii ale elementelor de rezistență și necesitatea unei reparații capitale. Proiectul prevede refacerea suprastructurii prin înlocuirea grinzilor de beton cu grinzi metalice, consolidarea fundației și refacerea reazemelor de pe ambele maluri.

Lucrările, programate inițial să înceapă anul trecut, au fost amânate din cauza altor șantiere pentru 2027. „Podul Decebal nu va putea intra în reparaţii capitale. Vom scoate lucrarea la licitaţie, dar reparaţiile vor începe cel mai probabil anul viitor, ca să nu se suprapună peste şantierele pe viitoarele pasaje subterane din faţa magazinului Crişul şi a Gării CFR”, a declarat viceprimarul Teofil Filimon, conform sursei citate.

Până atunci, municipalitatea va face intervenții punctuale. „Am discutat deja cu reprezentanţii OTL să refacă rosturile de dilatare. Trebuie să ne permită însă condiţiile meteorologice. Acolo se va aplica un asfalt elastic care să reziste la vibraţiile provocate de trecerea garniturilor de tramvai”, a precizat Teofil Filimon. La fel, gropile apărute în carosabil vor fi acoperite de drumari. „Reparaţiile au început deja”, a punctat viceprimarul.

Reparația capitală a Podului Decebal, estimată să înceapă anul viitor și să coste aproximativ 50 de milioane de lei cu TVA inclusă, va avea un termen de execuție de șase luni.

