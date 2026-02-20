Filmul incidentului

Incidentul a avut loc duminica trecută, la scurt timp după ora 13:00. În imaginile surprinse de sistemul de monitorizare video al orașului, se observă cum minorul, ținând un spray în mână, trasează din mers o dungă portocalie continuă pe o porțiune extinsă a parapetului.

Ceea ce a șocat însă autoritățile este atitudinea persoanei adulte (posibil mama băiatului) care îl însoțește: aceasta nu intervine în niciun moment pentru a-l opri, afișând un dezinteres total față de acțiunea de distrugere a domeniului public.

Reacția primarului

Edilul Florin Birta s-a declarat profund revoltat de acest gest, subliniind că indiferența adultului agravează situația, chiar dacă fapta a fost comisă de un minor.

„Am văzut un act de vandalism care m-a revoltat. Pe toată lungimea Podului Ferdinand, cineva a tras o dungă cu un spray portocaliu. Din păcate, imaginile arată că autorul a fost un copil. M-a durut să văd asta. Acest caz confirmă încă o dată utilitatea sistemului de supraveghere video, care permite monitorizarea spațiilor publice și documentarea situațiilor de acest tip”, a transmis Florin Birta în mesajul publicat online.

Amendă și plata reparațiilor

Până în acest moment, minorul și adultul care îl însoțea nu au fost identificați, însă poliția locală face cercetări.

Odată identificați, aceștia vor suporta consecințe legale aspre:

Amenda contravențională: Conform Legii 61/1991, fapta se sancționează cu amendă cuprinsă între 3.000 și 6.000 de lei.

Costurile de curățare: Pe lângă amendă, vinovații vor fi obligați să suporte financiar readucerea podului la starea inițială.

Municipalitatea orădeană are un istoric de toleranță zero față de astfel de fapte. În cazurile precedente în care spațiile publice au fost vandalizate de minori, Primăria Oradea s-a îndreptat legal împotriva părinților pentru recuperarea prejudiciilor.

