Banchetul de clasa a VIII-a: un eveniment mai discret, dar nu ieftin

Pentru părinții elevilor de gimnaziu, banchetul presupune cheltuieli semnificative, chiar dacă evenimentul este, de obicei, mai modest decât cel de liceu. Un pachet standard, care include locația, fotograf profesionist, filmare, album foto, eșarfe inscripționate, buchete de flori și DJ, ajunge la 400–500 de lei per copil.

În funcție de preferințele părinților, suma poate urca la 600–700 de lei dacă sunt adăugate detalii precum tort personalizat sau surprize scenice.

Cheltuielile pentru ținute reprezintă o altă provocare. O rochie pentru fete poate costa între 150 și 400 de lei, iar perechea de pantofi potrivită adaugă încă 100–200 de lei. La aceste costuri se adaugă vizita la salon pentru coafură și machiaj, care pornește de la 150 de lei și poate ajunge la 300.

În cazul băieților, un sacou, o cămașă și pantofi decenți pot fi achiziționați cu 300 de lei, însă mulți adolescenți nu au astfel de ținute pregătite.

Adăugând toate costurile, inclusiv florile pentru profesori și eventuale cadouri simbolice, un părinte poate cheltui între 800 și 1.200 de lei pentru o fată și între 700 și 900 de lei pentru un băiat. Cei care aleg variante mai accesibile, precum ținute închiriate și machiaj făcut acasă, pot reduce cheltuielile sub 600 de lei, în timp ce părinții care optează pentru soluții exclusiviste pot depăși 1.500 de lei.

Costurile cresc semnificativ pentru banchetul de clasa a XII-a

La nivel de liceu, costurile cresc semnificativ, mai ales pentru că multe școli din Ploiești și alte orașe din județ organizează banchetele în locații precum Poiana Brașov sau litoral. Taxa de participare poate ajunge la 1.200 de lei per elev, fără a include transportul, DJ-ul, fotograful sau închirierea robei pentru ceremonie, conform unui raport recent publicat de Observatorul Prahovean.

În total, părinții pot ajunge să plătească între 1.500 și 1.700 de lei doar pentru aceste servicii de bază.

Ținutele pentru banchetul de liceu reprezintă un alt capitol consistent de cheltuieli. O rochie simplă costă între 250 și 300 de lei, dar variantele de firmă sau realizate la comandă pot ajunge sau chiar depăși 2.000 de lei. Pantofii, geanta asortată, bijuteriile, coafura, machiajul, manichiura și pedichiura adaugă între 800 și 1.200 de lei, chiar și pentru o variantă fără excese.

Băieții, deși au o listă mai scurtă, nu scapă mai ieftin: un costum decent pornește de la 500 de lei, iar pentru unul de calitate mai ridicată, suma urcă la 700–800 de lei, la care se adaugă cămașa, pantofii și o eventuală vizită la frizer.

În plus, părinții trebuie să ia în calcul și banii de buzunar pentru excursii, băuturi suplimentare, suveniruri sau bacșișuri. Aceste mici cheltuieli pot ajunge la 100–300 de lei.

