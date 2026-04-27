Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, accidentul rutier a avut loc pe Bulevardul Republicii. Primele verificări indică faptul că o femeie de 48 de ani, care se deplasa spre zona de nord a orașului, a intrat într-un un autoturism condus de un bărbat de 39 de ani.

Impactul inițial a declanșat o reacție în lanț. Al doilea autoturism a fost proiectat într-un vehicul condus de un tânăr de 27 de ani. Acesta din urmă a fost împins, la rândul său, într-o a patra mașină, la volanul căreia se afla un tânăr de 29 de ani, potrivit Agerpres.

În urma carambolului, trei persoane au ajuns la spital: șoferul de 39 de ani și alți doi pasageri din mașina acestuia.

Polițiștii sosiți la fața locului au testat toți conducătorii auto cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative în toate cazurile. Oamenii legii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, iar ancheta continuă pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

