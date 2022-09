Directoare TikTok Europa, despre cum influențează rețeaua socială cultura și viața românilor

„Multe tipuri de conținut au devenit extrem de populare în timpul pandemiei: cum să faci sport acasă, cum să gătești, idei de jocuri cu copiii, învățarea limbilor străine, matematică, fizică sau recomandări de cărți care merită citite”, spune Paula Kornaszewska, Head of Operations Central and Eastern Europe TikTok.

Peste 6,3 milioane de români au cont de TikTok, potrivit datelor de la începutul anului ale Datereportal. Cifrele se referă doar la utilizatorii de peste 18 ani. Aplicația chineză a reușit să depășească Instagram, care are are 5,4 milioane de utilizatori în România.

În lume însă Facebook rămâne cea mai utilizată rețea socială, urmată de YouTube, Whatsapp și Instagram. TikTok este abia pe locul al șaselea în top, cu peste 1 miliard de utilizatori activi lunar.

Ajutor psihologic pe TikTok

Libertatea: TikTok are un target foarte tânăr. Copiii, adolescenții tind nu doar să creeze conținut de entertainment, ci și să vorbească despre probleme serioase cu care ei înșiși se confruntă. De ce le este mai ușor să-și spună problemele pe TikTok decât părinților sau profesorilor?

Paula Kornaszewska: Este adevărat că TikTok a fost adoptat la început de generația tânără, însă acum lucrurile s-au schimbat. La fel ca peste tot în lume, baza de utilizatori din România a devenit și mai matură și mai diversificată. Majoritatea sunt adulți, iar printre aceștia, grupurile reprezentative sunt Millennials și Generația Z.

TikTok este destinat utilizatorilor cu vârsta de peste 13 ani, așa că fiecare utilizator trebuie să confirme că are peste vârsta minimă necesară atunci când un profil nou este creat în aplicație. Aplicația identifică și dezactivează conturile utilizatorilor activi a căror vârstă reală este mai mică decât vârsta minimă necesară.

20 de milioane de conturi suspectate că ar putea aparține copiilor sub 13 ani au fost dezactivate în primele trei luni din 2022.

Avem pe TikTok psihologi, precum @mironapaun (parte a campaniei #5pasidebine), sau ONG-uri (@unicefromania – TikTok România a lucrat cu ei la campania #SpunetiOFul, despre importanța sănătății mintale) și chiar un cont de brand care îi încurajează pe oameni să aibă grijă de ei, @bestjobs_eu, care au făcut live-uri despre sănătatea mintală la locul de munca.

TikTok anunță utilizatorii când primesc multe comentarii negative

– Cyberbullyingul rămâne la cote alarmante. În România, 69% dintre copii au fost martori ai hărțuirii în mediul online, potrivit unor date Salvați Copiii. Unde începe și unde se termină responsabilitatea unei rețele sociale?

– Există multe instrumente pe care le-am dezvoltat cu scopul de a preveni bullying-ul pe TikTok și de a ajuta oamenii să se simtă în siguranță, cele mai recente fiind: eliminarea comentariilor care încalcă Regulile comunității și notificări care ghidează creatorii către opțiunile de filtrare a comentariilor și de blocare și ștergere în grup.

Comunitatea poate alege să filtreze comentariile manual sau să filtreze comentariile după cuvintele cheie selectate. Creatorii pot selecta, de asemenea, cine poate comenta conținutul lor de la Toată lumea, Prieteni (persoanele pe care îi urmăresc la rândul lor) sau Nimeni. Setarea „Toți” nu este disponibilă utilizatorilor cu vârsta sub 16 ani.

O treime dintre utilizatorii români de TikTok intră în aplicație pentru a învăța

– Pornind de la întrebarea de mai devreme, care este misiunea TikTok, dincolo de entertainment?

– 34% dintre utilizatorii români vin pe TikTok pentru a fi la curent cu tendințele, 33% pentru a învăța ceva nou și 31% pentru a rămâne conectați cu lumea din jur.

În 2020, am colaborat cu peste 800 de creatori la nivel global, inclusiv educatori, experți și organizații non-profit, pentru a oferi mai mult conținut educațional și tutoriale pe TikTok.

De asemenea, susținem unele probleme sociale importante, prin platformă, cum ar fi drepturile minorităților, încurajarea femeilor sau solidaritatea cu refugiații care părăsesc Ucraina. TikTok în România a deschis la rândul său un centru de informare pentru refugiații din Ucraina prin parteneriatul cu Code for Romania de la începutul acestui an. Am colaborat cu festivalul de muzică We Are One, prin strângerea de donații pentru refugiații ucraineni, precum și participarea la proiectul global în colaborare cu UNHCR #TheWorldNeeds, unde mai mulți artiști mari, inclusiv Roxen, au cântat pentru a susține refugiații din întreaga lume.

Ne concentrăm pe problemele femeilor și anul trecut am colaborat cu UN Women pentru a comunica despre violența de gen, un proiect care a fost localizat și în România, iar anul acesta am colaborat cu centrul FILIA pentru sesiune live despre hărțuirea sexuală.

„TikTok completează formele tradiționale de divertisment”

– TikTok a trecut rapid de la a fi o simplă rețea socială la a găzdui concerte de la Untold, evenimente de la TIFF și spectacole de teatru de la FITS. Cum influențează asta consumul nostru de muzică și teatru?

– Prin parteneriatele noastre cu cele mai importante festivaluri din România, vrem să le oferim oamenilor din întreaga lume o fereastră către evenimente la care nu pot participa în persoană.

Și am făcut asta nu doar prin live-uri, ci și cu ajutorul creatorilor TikTok care au fost prezenți la TIFF, UNTOLD, Electric Castle și Summer Well. Poate că, astfel, mai mulți oameni vor fi inspirați să participe la festivaluri în următorii ani.

#acedesiguranță”, spectacolul de pe TikTok în care joacă adolescenți.

– În continuarea întrebării de mai sus, care sunt, totuși, aspectele negative ale acestei treceri de la fizic la online?

– O variantă nu o exclude pe cealaltă, nu vedem un dezavantaj. FITS (Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu) a fost un exemplu grozav și a demonstrat că TikTok poate să susțină și este un mediu potrivit și pentru evenimentele de cultură înaltă. FITS este al treilea cel mai mare festival de teatru din lume și aceasta a fost și prima dată când TikTok a colaborat cu un festival de teatru oriunde pe glob. Spectacolele live de teatru și dans din timpul festivalului au fost vizionate de zeci de mii de spectatori pe TikTok.

De când TikTok permite videoclipuri mai lungi, a crescut durata medie a clipurilor pe platformă

– Adolescenții și tinerii nu mai au răbdare să urmărească lungmetraje sau să fie atenți la școală la o lecție clasică. Cât de mult credeți că a contribuit TikTok la stilul ăsta fragmentar al tinerilor de a urmări filme și de a învăța?

– Videoclipurile scurte nu au fost inventate de TikTok, ci au fost o tendință prezentă în spațiul public cu mult înainte de lansarea platformei noastre. Am lansat varianta de a publica videoclipuri de trei minute pe platformă, ceea ce a dus la o schimbare semnificativă: durata medie a formatelor video postate este de aproximativ 2,5 minute. Acum, am introdus posibilitatea de a înregistra și de a publica chiar și videoclipuri de 10 minute.

