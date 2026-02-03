Amendă de 950 de lei pentru o absență în Senatul României

Absențele vor fi sancționate cu o reducere de 5% din indemnizația lunară brută, echivalentul a aproximativ 950 de lei.

„De acum înainte, senatorii trebuie să participe fizic la toate ședințele de plen”, a declarat Abrudean.

Până acum, parlamentarii puteau participa și vota online, utilizând o aplicație specială, iar multe ședințe s-au desfășurat cu sala aproape goală. Sistemul hibrid a fost introdus în timpul pandemiei.

Câți senatori sunt în România, în 2026

În anul 2026, Senatul României este compus din 134 de senatori. În mod normal, există 136 de locuri de senator, însă în legislatura 2024-2028 numărul a ajuns la 134 din cauza Partidului Oamenilor Tineri (POT), care nu a avut liste de candidați în Ialomița și Giurgiu și totuși a câștigat.

Numărul de senatori în 2026, în funcție de partide:

PSD (Partidul Social Democrat): 36

AUR (Alianța pentru Unirea Românilor): 28

PNL (Partidul Național Liberal): 22

USR (Uniunea Salvați România): 19

S.O.S. România: 12

UDMR (Uniunea Democrată Maghiară din România): 10

POT (Partidul Oamenilor Tineri): 7.

Ce face un senator în România și ce atribuții are

Rolul unui senator în România este unul dual: este atât un legiuitor (cel care scrie și votează legile), cât și un reprezentant al cetățenilor din județul în care a fost ales.

Activitatea legislativă (la București)

Aceasta este „munca de birou” și de plen, unde se decid regulile după care funcționează țara:

Inițiativa legislativă: Senatorii pot propune proiecte de legi noi sau pot depune amendamente pentru a modifica legile existente;

Munca în Comisii: Înainte de a fi votată de toți senatorii, o lege este analizată în comisii de specialitate (ex: Comisia de Buget-Finanțe, Comisia de Sănătate). Aici se fac discuțiile tehnice;

Votul în Plen: Senatorii participă la ședințele în care se adoptă sau se resping legile prin vot direct;

Controlul Guvernului: Senatorii pot adresa întrebări și interpelări miniștrilor pentru a cere explicații despre cum sunt cheltuiți banii publici sau despre întârzierea unor proiecte.

Activitatea în teritoriu (în județ)

Senatorul nu trebuie să stea doar la București; el are obligația de a menține legătura cu cei care l-au votat:

Cabinetul Parlamentar: Fiecare senator are un birou în județul său unde primește cetățenii în audiență;

Preluarea problemelor locale: Senatorul trebuie să asculte doleanțele comunității și să încerce să le transforme în inițiative legislative sau să facă presiuni asupra autorităților centrale pentru a rezolva problemele zonei.

Obligațiile Legale și Etice

Statutul de senator vine la pachet cu rigori stricte, menite să asigure integritatea:

Prezența la lucrări: Sunt obligați să participe la ședințele Senatului și ale comisiilor. Absențele nemotivate pot duce la rețineri din indemnizație;

Declarația de avere și interese: Trebuie să își publice anual veniturile și proprietățile pentru a preveni îmbogățirea ilicită;

Regimul incompatibilităților: Un senator nu poate fi, în același timp, administrator la o firmă privată, primar sau funcționar public;

Jurământul de credință: La începutul mandatului, aceștia jură să respecte Constituția și să acționeze în interesul poporului român.

