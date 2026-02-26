Reprezentanţii Salvamont informează că există un risc ridicat de producere a avalanșelor mai ales la altitudini de peste 1.800 de metri, gradul de pericol fiind evaluat la nivelul 4 din 5, conform Observator News. Salvamontiştii avertizează că astfel de incidente se pot repeta în munții Făgăraș mai ales că stratul de zăpadă este instabil, după ninsorile abundente din ultimele zile.

Zona Bâlea Lac atrage numeroși turiști și pasionați ai sporturilor de iarnă, însă autoritățile recomandă evitarea traseelor alpine și a pantelor abrupte, unde condițiile pot fi periculoase. Turiștii sunt sfătuiți să se informeze temeinic înainte de a porni pe un traseu de schi și să nu își asume riscuri inutile, mai ales dacă nu au experiență suficientă pe munte.

„Avalanșa s-a produs în zona Șaua Doamnei – Steagul lui Condurat, în locul cunoscut de montaniarzi sub denumirea de «La balcoane». Pe alocuri, zăpada măsoară până la 2 metri grosime. Stratul dislocat este de aproximativ 350 de metri lățime. Chiar dacă a avut loc o avalanșă, riscul se menține. Stratul de zăpadă este în continuare instabil, iar în condițiile actuale se pot produce noi desprinderi”, a declarat Dan Popescu, șeful Salvamont Sibiu, pentru Observator News.

