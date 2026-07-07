Tânărul a fost găsit în stop cardio-respirator

La fața locului au fost trimise două echipaje medicale, o ambulanță de tip B2 de la Siret și echipajul SMURD de Terapie Intensivă Mobilă de la Suceava. Primul echipaj care a ajuns la locul intervenției a fost cel de la Siret, aflat cel mai aproape de zona în care s-a produs accidentul.

Salvatorii l-au găsit pe tânăr în stop cardio-respirator. Victima avea și politraumatisme, suferite în urma căderii de la înălțime, după ce s-a electrocutat pe stâlp.

Medicii au încercat să-l resusciteze, dar nu l-au mai putut salva

Cadrele medicale au început imediat manevrele de resuscitare. Acestea au fost continuate și după sosirea echipajului SMURD de Terapie Intensivă Mobilă de la Suceava. În ciuda eforturilor depuse de salvatori, tânărul nu a răspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarat decedat.

Informațiile publice disponibile până acum nu precizează ce fel de cablu încerca tânărul să schimbe, dacă lucrarea era autorizată sau în ce condiții s-a urcat pe stâlp. De asemenea, nu au fost comunicate până acum detalii despre o eventuală anchetă a polițiștilor sau a inspectorilor de muncă.

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