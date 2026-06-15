„Spiritul de salvator nu se dezbracă odată cu uniforma militară. O dovedește gestul reflex și exemplar al unui tânăr soldat din cadrul ISU Timiș, care a intervenit prompt miercuri seară pentru a salva viața unui om”, a transmis ISU Timiș pe Facebook.

Ștrango Marius se întorcea acasă pe bicicletă când, la coborârea de pe podul din localitate, a observat un bărbat întins pe jos, inconștient. Fără să stea pe gânduri, pompierul a abandonat drumul spre casă și a trecut la acțiune.

Cu o prezență de spirit remarcabilă, Ștrango a evaluat rapid starea victimei și a început manevrele de prim ajutor. Până la sosirea echipajelor de urgență, acesta a gestionat situația cu calm și profesionalism.

Intervenția sa a atras atenția și sprijinul altor persoane din zonă, inclusiv a unor bicicliști și a administratorului unui local din apropiere, care l-au ajutat să securizeze perimetrul și să ofere suport victimei.

„Intervenția rapidă și coordonarea exemplară din primele minute – care adesea fac diferența dintre viață și moarte – arată încă o dată că pompierii rămân la datorie în orice secundă, ghidați de un instinct de salvator care nu ține cont de programul de lucrul”, se mai arată în postare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE