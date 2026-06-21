România, pe cea mai înaltă treaptă a podiumului european

Elevii timișoreni nu au obținut doar titlul european, ci și premiul Innovate, una dintre cele mai prestigioase distincții acordate în cadrul competiției.

Echipa CyberMoon (#19256) a devenit campioană europeană în calitate de căpitan al alianței câștigătoare, formată împreună cu echipa MechaByte (#22590) din Iași.

Mai mulți elevi cu tricouri mov țin în mână un robotIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 7

Cele două echipe românești au dominat fazele eliminatorii și au reușit să aducă România pe primul loc în Europa într-una dintre cele mai competitive competiții de robotică pentru liceeni.

Parcursul elevilor din Timișoara a fost impresionant. În calificări, CyberMoon a câștigat șapte dintre cele opt meciuri disputate, demonstrând performanță tehnologică, strategie și capacitatea de a face față presiunii unei competiții internaționale.

Premiul pentru cea mai inovatoare soluție tehnică

Pe lângă titlul european, echipa a fost recompensată și cu premiul Innovate, acordat formației care dezvoltă cea mai inovatoare soluție de design pentru robotul construit în raport cu provocările sezonului competițional.

Distincția recompensează originalitatea, eficiența și eleganța soluțiilor tehnice dezvoltate de participanți și confirmă nivelul excepțional al proiectului realizat de elevii timișoreni.

Mii de ore de muncă în spatele succesului

Performanța de la Eindhoven, Olanda, este rezultatul unui efort susținut, construit în ani de pregătire, testare și perfecționare. 

Echipa a beneficiat de mentorat și susținere din partea Universității de Vest din Timișoara, instituție care promovează dezvoltarea competențelor STEM și implicarea tinerilor în proiecte de inovare, potrivit unui comunicat de presă transmis redacției Libertatea.

„Rezultatul obținut de echipa CyberMoon reprezintă o confirmare a potențialului extraordinar pe care îl au tinerii atunci când talentul întâlnește educația de calitate, mentoratul și un mediu care încurajează excelența. Suntem mândri că Universitatea de Vest din Timișoara a fost parte din parcursul acestei echipe și că am putut contribui la dezvoltarea competențelor care au făcut posibil acest succes.”, a transmis rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea.

Acesta a subliniat și impactul investițiilor în educație și tehnologie: „Titlul european și premiul pentru inovație demonstrează că investiția în educație, cercetare și tehnologie produce rezultate care depășesc granițele României și confirmă rolul universității ca actor activ în formarea noilor generații de inovatori și lideri ai societății bazate pe cunoaștere.”

FIRST Tech Challenge European Premier Event 2026 s-a desfășurat în perioada 16-20 iunie, la Eindhoven (Țările de Jos), reunind peste 100 dintre cele mai performante echipe de robotică din lume.

România a fost pe primul loc, cu 12 medalii și la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori.

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