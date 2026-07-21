Ce a încercat fratele mai mic al lui Lamine Yamal să-i facă trofeului de la Campionatul Mondial de fotbal din 2026

Este vorba despre Keyne Yamal, fratele de doar trei ani al starului spaniol, care a oferit un moment amuzant în timp ce se afla pe gazon alături de campionii mondiali. Imaginile cu micuțul au devenit rapid virale și au fost distribuite de milioane de fani.

Keyne Yamal a devenit vedeta sărbătorii Spaniei

În timpul festivităților organizate imediat după finala de pe New York New Jersey Stadium, Keyne Yamal nu s-a mai dezlipit de trofeul Cupei Mondiale. La un moment dat, copilul a surprins pe toată lumea când a încercat să lingă celebrul trofeu, spre amuzamentul celor din jur.

Scena a stârnit hohote de râs în rândul jucătorilor și al membrilor staffului Spaniei, iar imaginile au devenit rapid virale pe platformele de socializare.

Nu este prima dată când fratele lui Lamine Yamal atrage atenția. Pe parcursul turneului final, băiețelul a fost surprins făcând grimase către camerele de filmat, scoțând limba pe ecranele stadionului și încurajându-și frenetic fratele mai mare, devenind unul dintre personajele-surpriză ale Campionatului Mondial.

„Fratele meu înseamnă totul pentru mine”

Succesul Spaniei în finala cu Argentina i-a adus lui Lamine Yamal un loc în istoria fotbalului. La doar 19 ani, atacantul a devenit cel mai tânăr jucător care a câștigat atât Campionatul European, cât și Campionatul Mondial.

În afara terenului, relația dintre Lamine Yamal și fratele său mai mic este una extrem de apropiată. Keyne apare frecvent în videoclipurile publicate de fotbalist pe TikTok și este nelipsit de la marile momente din cariera acestuia.

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„Mă emoționez când îl văd pe fratele meu atât de fericit și când îmi văd mama și prietenii trăind viața la care au visat mereu. Fratele meu înseamnă totul pentru mine. Îl iubesc enorm, simt că este ca și cum ar fi fiul meu”, spunea în trecut internaționalul spaniol.

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