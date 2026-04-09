Ploșnițe în trenul Timișoara-Arad

Marți, 7 aprilie, un pasager al trenului R 2029, care circula pe ruta Timișoara Nord–Arad, a observat ploșnițele în timpul călătoriei și a documentat situația prin fotografii și videoclipuri.

Omul a trimis sesizări companiei feroviare, incidentul determinând CFR Călători să retragă imediat vagonul din circulație, conform publicației locale Tion.

„În cazul de față, vagonul în care a fost identificat incidentul semnalat (din compunerea trenului R 2029 Timișoara Nord – Arad din 07.04.2026) a fost retras din circulație și s-a dispus aplicarea peste rând a procedurii de dezinsecție și deratizare de cel puțin 3 ori la interval de 2 zile.

Soluția specială de dezinsecție este aplicată în toate spațiile vagonului, nu doar pe scaune și podea, procedura urmând a fi reluată după câteva zile, timp de o lună de zile. În locul vagonului afectat a fost introdus în circulație alt material rulant“, au transmis reprezentanții CFR Călători.

Potrivit companiei, astfel de situații sunt izolate și apar, de regulă, din cauza introducerii accidentale a insectelor prin bagajele călătorilor. Totuși, CFR Călători a subliniat că efectuează în mod regulat procese de igienizare, deratizare și dezinsecție pentru a reduce riscurile.

Conform procedurilor CFR Călători, salubrizarea vagoanelor are loc la fiecare 24 de ore, iar operațiunile de deratizare și dezinsecție se realizează lunar sau, în cazuri speciale, mai frecvent, pe durata unei luni. Aceste operații implică imobilizarea materialului rulant timp de aproximativ 48 de ore.

Cât plătește anual CFR Călători pentru salubrizarea vagoanelor

CFR Călători cheltuie anual sume considerabile pentru întreținerea igienică a trenurilor.

Pe baza datelor din Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), în vara anului 2025, compania a semnat contracte de peste 760.000 de lei pentru salubrizarea automotoarelor și ramelor electrice de la Depoul Timișoara și Stația Timișoara Nord. Alte 1,2 milioane de lei au fost alocate pentru curățenia vagoanelor din Revizia Vagoane Arad și Post Revizie Vagoane Curtici.

La sfârșitul anului trecut, o tânără de 24 de ani a reclamat că a fost mușcată de ploșnițe în timpul unei călătorii cu trenul pe ruta București–Sighet. Ea s-ar fi trezit în timpul nopții cu brațele și picioarele acoperite de mușcături. Insectele se aflau atât în pat, cât și pe lenjeria din compartiment, obligând-o să-și petreacă restul călătoriei pe culoar.