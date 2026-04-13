Șoferul a fost găsit inconștient

Pompierii timișeni au intervenit luni, în jurul orei 10.00, la un accident feroviar produs pe raza comunei Peciu Nou, după un apel primit prin serviciul de urgență, potrivit News.ro.

„A fost alertat Detaşamentul 2 Pompieri Timişoara și la locul evenimentului s-au deplasat două autospeciale de descarcerare, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare şi două echipaje SMURD, precum şi o ambulanţă SAJ cu medic. În accidentul feroviar este implicat automotorul R 11112 (sensul de mers dinspre Cruceni spre Timişoara Nord) şi un autoturism. Conducătorul autoturismului a rămas încarcerat”, a informat ISU Timiş.

Scos din maşină în stare de inconştienţă şi predat echipajului medical, bărbatul nu a răspuns manevrelor de resuscitare, medicul fiind nevoit să declare decesul.

În mașină se afla și un câine

ISU Timiș a precizat că, alături de șofer, în autoturism se afla și un câine. În ceea ce privește pasagerii trenului, cele aproximativ 30 de persoane aflate în vagoane au scăpat tefere și nu au necesitat asistență medicală.

Accidentul mortal de pe DJ 593, produs între Parța și Peciu Nou, a avut loc la o trecere de nivel cu calea ferată, au confirmat reprezentanții IPJ Timiș. În urma decesului șoferului de 71 de ani, a fost demarată o anchetă penală pentru ucidere din culpă.

