,,În urmă cu câteva minute a fost emis un mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea prin care populația din zona acoperită a fost informată că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian în urma observării unor ținte în apropiere de granița României cu Ucraina. Mesajul de informare și avertizare transmis populației de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență este urmare a notificării primite din partea Statului Major al Forțelor Aeriene care are rolul de a monitoriza și supraveghea granițele țării ”, a transmis ISU Tulcea.

Cetățenii sunt sfătuiți să rămână vigilenți, să adopte măsuri de protecție și prevenire, dar să evite panica. În cazul observării unor obiecte care pot reprezenta un pericol, aceștia sunt încurajați să apeleze numărul unic de urgență 112 pentru informații sau asistență. ,,De asemenea, îndemnăm populația să fie precaută, iar dacă observă obiecte ce cad din spațiul aerian ori altceva ce le poate pune în pericol siguranța și integritatea, ori dacă au nevoie de ajutor și informații să apeleze cu încredere numărul unic de urgență 112. Mesajele RO-Alert sunt transmise populației pentru a informa în primul rând, și pentru a ridica nivelul de siguranță al cetățenilor”, a adăugat ISU Tulcea.

Avertizările au fost intensificate după ce miercuri seară, locuitorii din județul Tulcea au primit un mesaj similar, în urma atacurilor rusești de pe malul ucrainean al Dunării.

Ministerul Apărării Naționale a confirmat că o dronă a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian românesc, în zona localității Sfântu Gheorghe, ieșind ulterior la nord de Sulina. Incidentul nu a pus în pericol viața oamenilor, dar a generat patru apeluri la 112, potrivit autorităților.

