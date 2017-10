Una dintre cele mai moderne. dar și cea mai înaltă seră de roșii din România a fost inaugurată la sfârșitul acestei săptămâni în localitatea Biled, din județul Timiș. La creșterea roșiilor se folosește apă termală, semințele fiind așezate pe straturi din nucă de cocos. Tot sistemul care controlează creșterea fructelor este asistat de calculator.

Modelul este unul olandez, Silvia Răileanu, proprietara serei de roșii, fiind impresionată de ceea ce a văzut în această țară. Spune că roșiile ei vor fi sănătoase și că le va trimite în supermarketuri.

Fostul ștrand din localitatea Biled, care are un izvor de apă termală, a fost exploatat la maximum de o timișeancă cu gust pentru afaceri. Femeia a depus un proiect pentru fonduri europene și a reușit să obțină 500.000 de euro de la Uniunea Europeană. Pentru a construi sera a luat însă și un credit bancar, de 1,1 milioane de euro, valoarea totală a investiției ridicându-se la 1,7 milioane de euro.

Inițial, Silvia Răileanu a vrut să deschidă un ștrand. După ce a vizitat o seră de roșii din Olanda, ideea ei s-a schimbat complet, așa că a amenajat Sera Super roșii cu gust de roșii.

„Am cumpărat terenul fostului ștrand, are și un puț de apă termală, în ideea să-l concesionăm ulterior. Voiam să facem ștrand. Întâmplător am ajuns în Olanda, la o expoziție, am văzut serele de acolo, cu apă termală. Am văzut că este mai rentabil, este o nișă, investiția este mult mai mică. Știu că este cea mai înaltă seră din România, are opt metri înălțime, asigură o mai bună ventilație, poți să obții un climat mult mai bun, producția este mai de calitate. Avem și sistem de irigații, sistem de încălzire, sistem de răcire prin ceață”, ne-a povestit Silvia Răileanu.