Strănepotul lui Benito Mussolini candidează la alegerile europarlamentare

Strănepotul lui Benito Mussolini a declarat într-un interviu acordat cotidianului Il Messaggero că va candida la alegerile europarlamentare din 26 mai din partea partidului de extremă-dreapta Frații Italiei.

Caio Giulio Cesare Mussolini are 50 de ani și s-a născut în Argentina. Fost ofiţer pe submarin, are propria sa afacere în Emiratele Arabe Unite şi, cu toate că recunoaște că nu a avut nicio experienţă politică, a „respirat politică” toată viața sa.

Strănepotul fostului dictator italian a spus că nu a optat pentru numele de Mussolini și nici pentru prenumele său care este varianta italiană a numelui lui „Gaius Julius Caesar” – renumitul împărat roman.

„E inacceptabil ca Facebook să-mi închidă profilul personal doar pentru că numele meu este Mussolini. Am fost blocat până pe 11 aprilie, deși nu am scris nimic. S-a întâmplat la o zi după ce am primit insulte gratuite atât eu, cât și familia mea”, a spus Mussolini.