Ediția din acest weekend se desfășoară sub tema „Calea Victoriei, între patrimoniu auto și promenadă urbană”, propunând o experiență în care orașul este redat oamenilor, iar una dintre cele mai frumoase artere devine locul ideal pentru relaxare.

Sâmbătă, 18 iulie, atmosfera din centrul orașului va fi completată de un eveniment special dedicat pasionaților de automobile retro și de istoria designului auto. În zona Magazinului Muzica, între orele 16:00 și 20:00, publicul va putea vizita Expoziția BMW Classic. Organizat în strânsă colaborare cu Asociația Retromobil Club România, evenimentul va aduce în stradă aproximativ 25 de bijuterii pe patru roți. Automobilele clasice, fabricate în perioada 1960–1990, vor putea fi admirate de aproape.

Unul dintre modelele pe care cei care se vor plimba pe Calea Victoriei le vor putea vedea în acest weekend.

Pentru ca evenimentul să se desfășoare în condiții de deplină siguranță pentru zecile de mii de pietoni așteptați, autoritățile au instituit restricții rutiere temporare. Calea Victoriei va fi închisă traficului auto atât sâmbătă, cât și duminică, pe segmentul de drum cuprins între Bulevardul Dacia și intersecția cu Splaiul Independenței.

Restricțiile sunt valabile în intervalul orar 10:00 – 22:00, însă șoferii trebuie să știe că intersecțiile majore de pe traseu nu vor fi afectate. Traficul rutier obișnuit va fi reluat pe timpul nopții, începând de duminică spre luni, de la ora 22:00.

Pentru a asigura fluența traficului în restul centrului istoric, conducătorilor auto le va fi permisă traversarea Căii Victoriei prin câteva puncte-cheie. Șoferii vor putea folosi străzile Știrbei Vodă, C.A. Rosetti, Dem I. Dobrescu, Ion Câmpineanu, precum și Bulevardul Regina Elisabeta.

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