Râsul, filmat în Parcul Piatra Craiului

O cameră de monitorizare a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva a înregistrat strigătul de împerechere al unui râs, un sunet extrem de rar întâlnit în natură.

„Extrem de rar de surprins, strigătul de împerechere al unui râs a fost înregistrat de o cameră de monitorizare amplasată într-o pădure din Parcul Național Piatra Craiului, iar noi împărtășim cu dumneavoastră acest moment rar și inedit”, au transmis reprezentanții Romsilva, într-o postare pe Facebook.

România are una dintre cele mai mari populații de râs din Europa

Râsul, o specie discretă și greu de observat, trăiește în pădurile de munte din Europa. România se mândrește cu una dintre cele mai mari populații de râs de pe continent.

Râsul trăiește și vânează solitar, pe teritorii pe care nu tolerează nici un alt animal adult, mai ales de același sex. Teritoriul lui variază în funcție de sursele de hrană și de densitatea populației de râși în arealul respectiv. Adulții masculi se țin la distanță unii de ceilalți prin marcarea teritoriului. Partenerii sexuali sau mama cu puii comunică printr-un mieunat melodic care străbate distanțe lungi.

Râsul trăieşte în munţii României, cu o concentrare uşor mai mare în ramura orientală, dar şi în zonele subcarpatice, acolo unde găseşte păduri compacte şi hrană. Carnivor obligatoriu, vânează noaptea, iar prada merge de la şoareci la cerbi.

Râșii carpatini trăiesc în multe arii ale Europei și Asiei, ceea ce a rezultat în a doua denumire a lor – râșii eurasiatici. Toată populația din această specie este estimată la 55.000 de indivizi, din care majoritatea trăiește în Rusia.

În țările Europei Centrale, de-a lungul Carpaților, există o populație mare, dar amenințată, izolată și nestabilă a acestor feline. În afară Rusiei, cea mai mare populație a lincșilor se găsea în România, numărul indivizilor atingând 2.050 în 2001. Cu trecerea anilor însă, râsul carpatin este mai rar întâlnit în țara noastră.

