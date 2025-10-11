Echipa a reunit studenți și cadre didactice de la Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, Facultatea de Inginerie și Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor. Produsul cu care Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați a reprezentat România s-a numit FoodCell – un snack proteic creat special pentru cei care duc un stil de viață activ și iubesc mișcarea în aer liber.

FoodCell este un produs inovator care combină crackers crocanți cu un dip cremos, având ca ingredient principal buttermilk-ul rezultat din producerea untului din smântână fermentată. Prin reintegrarea acestuia în fluxul de producție, prin filtrare, se aplică principiile economiei circulare, reducând consumul de apă și energie și limitând pierderile din industria lactatelor.

Atât sosul, cât și crackers-urile conțin buttermilk și proteine din zer, asociate cu făină de hrișcă, oferind un aport echilibrat de proteine, carbohidrați cu indice glicemic scăzut, fosfolipide, electroliți și antioxidanți. Produsul asigură o refacere rapidă după efort și este potrivit pentru persoanele cu intoleranță la gluten, având o durată de conservare de până la trei luni fără refrigerare. Gama include variante cu diferite grade de iuțeală și o versiune îmbogățită cu vitamina D, ambalate sustenabil în biopolimer reutilizabil.

FoodCell a fost prezentat în cadrul competiției Ecotrophelia Europe, eveniment internațional de inovare alimentară care reunește anual cele mai bune echipe universitare din Europa. Concursul promovează produse eco-inovative și tehnologii sustenabile. Ediția din acest an a inclus 18 echipe finaliste, iar marele premiu a revenit Belgiei, pentru produsul Cornelia – un cornet crocant destinat persoanelor cu intoleranță la lactoză.

