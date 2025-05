Articol de Jo Ellison

Potrivit unui nou raport din Finlanda, acea zi nu poate veni prea curând. Într-un studiu evaluat de colegi, publicat în Annals of Medicine, s-a descoperit că obiceiurile proaste, precum consumul excesiv de alcool, fumatul și lipsa exercițiilor fizice, sunt asociate cu declinul sănătății la persoane de numai 36 de ani. Studiul a urmărit evoluția a sute de copii născuți în Jyväskylä, Finlanda, în 1959, colectând date în diferite etape ale vieții lor. Rezultatele au venit cu diverse avertismente: ele erau specifice persoanelor născute în Finlanda și în alte țări occidentale la sfârșitul anilor 1950. Studiile viitoare vor include și dieta în cercetare. Cu toate acestea, mesajul a fost unul sumbru: ar trebui să combatem comportamentele riscante pentru sănătate cât mai devreme posibil, pentru a preveni deteriorarea cumulativă a sănătății noastre fizice și mentale. Studiul se încheia cu o consolare optimistă: chiar dacă ai ratat puțin momentul potrivit, „adoptarea unor obiceiuri mai sănătoase la mijlocul vieții are beneficii și pentru vârsta înaintată”. Minunat.

La 36 de ani, pari incredibil de tânăr să fi trecut deja prin toate viciile și să lucrezi pentru îmbunătățirea sănătății tale viitoare. Cu toate acestea, fiind o perioadă în care multe persoane au copii, este de obicei un moment în care oamenii fac instinctiv schimbări în stilul de viață pentru binele sănătății altcuiva. Chiar și așa, mă simțeam încă perfect sănătoasă la treizeci de ani, încă capabilă să duc greutățile și să muncesc din greu fără să dorm aproape deloc. Scârțâiturile, durerile și spasmele care au însoțit vârsta de patruzeci de ani păreau încă departe.

Concluziile finlandeze par să fie în concordanță cu o conștientizare mult mai mare a sănătății în rândul tinerilor. Există dovezi convingătoare că generațiile mai tinere sunt deja cu mult înaintea noastră. Sondaje succesive au arătat că fumatul este în scădere în Europa de mai mulți ani, variind în funcție de sex, vârstă și nivel de educație, cu diferențe majore între statele membre ale UE și cele din afara UE.

La nivel anecdotic, sunt continuu uimită de gradul în care generația Z este concentrată pe bunăstarea sa. Nu atât obiceiurile pe termen lung legate de vicii – știm cu toții că fumatul este o prostie – cât meme-urile ciudate și dăunătoare pentru sănătate pe care le preiau în mod inconștient. De exemplu, o obsesie actuală în casa noastră este ora la care ar trebui să facem duș: o serie de videoclipuri TikTok despre „hainele de exterior” și germeni au dat naștere importanței curățeniei de seară. Numeroase alte ticuri legate de sănătate au devenit virale în mod similar, iar sfaturile de sănătate ale unor influențatori aleatorii devin rapid adevăruri absolute. Sunt iritant de convingătoare: odată ce ți s-a spus că „este dezgustător să stai pe pat în blugi purtați afară”, este greu să-ți scoți asta din cap.

Inevitabil, faptul că generațiile viitoare vor fi germofobe este o consecință a culturii pandemiei. Aș îndrăzni să spun că faptul că au fost închise luni de zile fără nicio altă ieșire le-a făcut mult mai obsedate de dietă și alimentație. Și acest lucru poate fi un lucru bun – tinerii sunt cu mult înaintea mea la aceeași vârstă în ceea ce privește exercițiile fizice și sănătatea nutrițională. Și, chiar dacă se sufocă cu un vape cu aromă de mango în timp ce fac asta, pot explica pericolele vitaminei B6 sau minunile magneziului.

Dar ce se întâmplă cu cei care sunt blocați în dilema post-36, care nu au avut încă șansa să-și pună ordine în viață? Mi-am redus obiceiurile proaste la minimum, dar poate că totul este în zadar. Dacă 36 este noul 60, atunci sunt periculos de bătrână. Ar trebui să continui cu consumul excesiv de alcool la care sunt obișnuită sau trebuie să renunț complet la alcool? Din fericire, sunt liniștită de recomandările medicilor privind beneficiile renunțării la fumat. Repetați după mine această mantră: după un an de la renunțare, riscul de atac de cord se reduce la jumătate. După 10 ani, riscul de deces din cauza cancerului pulmonar scade, de asemenea, la jumătate.

Recomandările privind consumul de alcool sunt mai puțin categorice, conțin multe informații vagi despre creșterea energiei (nu glumesc), scăderea tensiunii arteriale și economisirea a mii de calorii. Și sunt și mai confuză după ce am citit un alt studiu publicat în Canadian Journal of Cardiology. Autorii acestuia au descoperit că consumul de vin alb, șampanie și fructe ar putea avea un efect cardioprotector. Ei au mai spus că ajută să fii bogat, bine educat și activ, ceea ce mi se pare suspect, dar într-un studiu realizat pe 502.094 de persoane de vârstă medie și înaintată, rezultatele au sugerat că între 40 și 63% din cazurile de stop cardiac brusc ar putea fi evitate dacă am bea șampanie (sau ceva similar). „Una dintre cele mai intrigante concluzii ale studiului… (pune sub semnul întrebării) ipotezele de lungă durată privind specificitatea proprietăților cardioprotectoare ale vinului roșu”, afirmă Nicholas Grubic de la Universitatea din Toronto și Dakota Gustafson de la Universitatea Queen’s din Ontario. Mai mult, «aceste concluzii întăresc ideea că beneficiile consumului moderat de alcool pot fi mai complexe decât se credea anterior». Având în vedere că eram la al treilea sau al patrulea pahar în momentul exact al acestei revelații, am simțit că mă aflam la o răscruce. Eu, la 36 de ani, mi-am apărut în fața ochilor. „La naiba”, m-a sfătuit ea cu fermitate. „Mai bea un pahar.”

