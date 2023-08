Numărul de vizitatori de la grădina zoologică din Hangzhou a crescut cu 30%, ajungând la aproximativ 20.000 pe zi, după ce un videoclip cu un urs malaysian, pe nume Angela, s-a viralizat pe rețelele de socializare chinezești în weekend, a scris publicația Chao News, din provincia Zhejiang.

#Watch | A video of a bear at a Chinese zoo has sparked an online debate on its authenticity. The bear’s humanlike stance & folds of loose skin on its back prompted Chinese netizens to question if it was a man dressed in a costume #China #Zoo #Bear pic.twitter.com/kcIcIqbUPe