Metoda implică utilizarea rozătoarelor moarte

Scopul acestei operațiuni este de a proteja fauna locală rară, reducând în același timp riscurile pentru infrastructura electrică a insulei.

Un plan ambițios a trecut de la faza de pregătire la implementare practică în lupta împotriva boiga brună ( Boiga irregularis ), o specie invazivă care poate crește până la trei metri lungime și s-a răspândit agresiv pe tot teritoriul.

Metoda implică utilizarea rozătoarelor moarte care au fost injectate cu 80 mg de paracetamol, o doză letală pentru această specie de șarpe. Momelile sunt plasate strategic, astfel încât șerpii să le poată localiza cu ușurință.

Pe lângă impactul devastator asupra faunei sălbatice, proliferarea necontrolată a șerpilor amenință și infrastructura tehnică a insulei, în special rețeaua electrică, unde provoacă pene de curent frecvente și de amploare.

Momelile rămân în vârful copacilor

Operațiunea implică eliberarea cu parașuta a șobolanilor preparați ca momeală otrăvită. Ținta principală este boa, constrictorul brun, iar strategia a atras atenția internațională, în special din cauza utilizării neconvenționale a paracetamolului ca toxină, având în vedere sensibilitatea extremă a speciei la această substanță.

Momelile sunt plasate în vârful copacilor în două moduri : sistemul standard de administrare aeriană (ADS) folosește șobolani cu o greutate între 4 și 6 grame, cu o tabletă de paracetamol (80 mg) atașată la exterior, în timp ce sistemul alternativ folosește șobolani morți cu o greutate între 13 și 17 grame, cu două tablete introduse direct în corp.

Pentru a minimiza riscul ca momelile să fie găsite de alte animale de pe sol, acestea sunt concepute să rămână prinse sus, în vegetația densă.

Întreaga procedură implică eliberarea treptată a rozătoarelor folosind mini-parașute speciale care sunt prinse în crengile copacilor unde se găsesc șerpii.

În timpul fazei de testare, momelile selectate au fost urmărite prin semnal radio, astfel încât oamenii de știință să poată monitoriza mișcarea șerpilor înainte de a muri. Paracetamolul s-a dovedit a fi o otravă orală extrem de eficientă pentru boa constrictorul brun, o doză de 80 de mg provocând o mortalitate foarte ridicată.

Experții avertizează că nu va rezolva definitiv problema

Controlul populației a primit un impuls tehnologic semnificativ odată cu dezvoltarea unui sistem automat de livrare aeriană care permite utilizarea rapidă, sigură și consecventă a momelilor, chiar și în zonele împădurite greu accesibile.

Testele pe teren și validarea ulterioară au confirmat că această metodă poate reduce eficient numărul de șerpi în zonele tratate, deși experții avertizează că nu va rezolva definitiv problema.

Dezastru ecologic de proporții

Invazia șerpilor din Guam este un dezastru ecologic de proporții fără precedent. Boa, constrictorul brun variază foarte mult ca mărime, de la puii proaspăt eclozați până la masculi adulți masivi. Estimările sugerează că există aproximativ 2 milioane de șerpi care trăiesc pe cei 541 de kilometri pătrați ai insulei, cu densități care ajung la 50 până la 100 pe hectar în zonele critice.

Specia este direct responsabilă pentru declinul dramatic al păsărilor native, 9 din cele 12 specii locale de păsări fiind deja dispărute, ca urmare a invaziei.

Pe lângă ecologie, șerpii exercită presiune și asupra stabilității energetice, iar programul își propune, printre altele, să elimine riscurile pentru instalațiile electrice.

Întregul proiect nu este doar o acțiune punctuală, ci o parte cheie a unui set cuprinzător de măsuri de control, care se bazează pe cercetare științifică continuă și adaptarea metodelor la starea actuală.

Reinvazia are loc în câteva luni

Deși intervențiile aeriene pot elimina temporar șerpii în anumite locații, reinvazia din zonele înconjurătoare neafectate are loc în câteva luni, ceea ce subliniază necesitatea intervențiilor repetate și a combinării cu alte instrumente profesionale.

Guam rămâne un teritoriu strategic afiliat Statelor Unite, cu o populație de aproximativ 160.000 de locuitori. Importanța sa civilă și militară este imensă, în timp ce controlul populației de șerpi invazivi rămâne o problemă prioritară pentru protecția mediului și asigurarea unei aprovizionări neîntrerupte cu energie pentru întreaga populație.

