O cutie cu doze de vaccin Pfizer- Biontech poate fi vazuta intr- un frigider dintr- un salon in care se administreaza vaccinuri impotriva infectarii cu COVID-19 in prima zi a 'Maratonului Vaccinarii', organizat la Spitalul Militar, in Bucuresti, marti, 4 mai 2021. ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO.