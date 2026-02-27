Deși Trump ia în calcul posibile lovituri militare împotriva Iranului, Vance a dat asigurări că acestea nu vor conduce la implicarea Statelor Unite într-un conflict de durată. „Ideea că vom fi angajați într-un război în Orientul Mijlociu timp de ani de zile, fără niciun sfârșit la orizont… Nu există nicio șansă ca acest lucru să se întâmple”, a afirmat vicepreședintele în respectivul interviu, respingând avertismentele unor experți în politică externă.

Vicepreședintele SUA a precizat că preferă o soluție diplomatică, însă a menționat că evoluția situației „depinde cu adevărat de ceea ce fac și spun iranienii”. În acest context, administrația Trump a avut la Geneva a treia rundă de negocieri cu Iranul, mediată de Oman. Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a descris discuțiile drept cele mai intense de până acum, iar negocierile urmează să continue săptămâna viitoare.

Vance a recunoscut că nu știe ce decizie va lua Trump în privința Iranului, admițând că este posibil atât un atac militar „pentru a se asigura că Iranul nu va obține arme nucleare”, cât și o rezolvare pe cale diplomatică. El a subliniat că operațiunea de anul trecut din Iran și capturarea în ianuarie a președintelui venezuelean, Nicolás Maduro, au fost „foarte clar definite”.

„Cred că toți preferăm opțiunea diplomatică. Dar depinde cu adevărat de ceea ce fac iranienii și de ceea ce spun”, a afirmat Vance.

Întrebat dacă acum câțiva ani, când critica războiul din Irak, anticipa că va face parte dintr-o administrație interesată de schimbarea unui regim străin, vicepreședintele JD Vance a râs.

„Viața are tot felul de cotituri și întorsături nebunești. Dar cred că Donald Trump este un președinte «America First» și urmărește politici care funcționează pentru poporul american. „Cred că trebuie să evităm să repetăm greșelile trecutului. De asemenea, cred că trebuie să evităm să învățăm prea mult din lecțiile trecutului. Doar pentru că un președinte a greșit într-un conflict militar nu înseamnă că nu putem să ne implicăm din nou într-un conflict militar. Trebuie să fim atenți, dar cred că președintele este atent”, a punctat JD Vance, considerat o variantă pentru președinția SUA după mandatul lui Donald Trump.

