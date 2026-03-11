Conflictul, început pe 28 februarie în colaborare cu Israelul, a stârnit îngrijorări în rândul membrilor Congresului cu privire la impactul asupra stocurilor militare ale SUA.

Industria de apărare, deja supusă unei presiuni considerabile, se confruntă cu dificultăţi în a răspunde cererii, iar Pentagonul încearcă să îşi refacă rezervele. Donald Trump s-a întâlnit vineri cu liderii a şapte companii contractoare din domeniul apărării, în contextul în care finanţarea suplimentară pentru război ar putea deveni necesară.

Democraţii din Congres au cerut mai multă transparenţă din partea administraţiei, inclusiv informaţii despre modul în care conflictul afectează pregătirea armatei americane. Într-un discurs susţinut joi în Senat, Chuck Schumer, senator democrat din New York, a solicitat oficialilor să apară în faţa Congresului pentru explicaţii.

„Când vine vorba să-i punem pe militarii noştri în pericol, poporul american vrea să înţeleagă de ce. Dar acum nu au un «de ce». Acest lucru trebuie să se schimbe”, a declarat Schumer.

Potrivit unor consilieri ai congresmenilor, se aşteaptă ca administraţia să înainteze o cerere de fonduri suplimentare pentru război. Estimările variază, unele surse indicând suma de 50 de miliarde de dolari, în timp ce altele consideră această sumă insuficientă.

Oficialii administrației au organizat briefinguri clasificate pentru legislatori, însă o evaluare publică a costului total al conflictului încă nu a fost prezentată.